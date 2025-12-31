Укрфинжилище докапитализировали в виде ОВГЗ на 30 миллиардов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Выпуск ОВГЗ

Министерство финансов выпустило ОВГЗ на сумму 30 млрд грн, а министерство экономики обменяло эти облигации на акции допэмиссии «Укрфинжитло», которые были выпущены накануне для увеличения уставного капитала компании.

Какие ОВГЗ выпустили

7 млрд грн — срок обращения 4 года, ставка 14,1 % годовых, купон каждые 6 месяцев;

10 млрд грн — срок обращения 5 лет, ставка 12,9 % годовых, купон каждые 6 месяцев;

13 млрд грн — срок обращения 7 лет, ставка 11,0 % годовых, купон каждые 6 месяцев.

«Полученные ОВГЗ являются долгосрочным финансовым ресурсом, который будет использоваться не в пределах одного бюджетного периода, а в течение нескольких лет — для стабильного финансирования „єОселя“. Докапитализация позволит поддерживать объемы кредитования и финансировать десятки тысяч ипотечных кредитов в последующие годы. Это предсказуемые условия для людей, банков и рынка жилья», отметил министр Алексей Соболев.

С начала работы программы «єОселя» более 22 тысяч украинских семей уже смогли получить кредиты на сумму более 38 млрд грн, а сама программа сформировала более 95% нового ипотечного рынка страны.