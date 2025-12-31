ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» (Укрфинжитло) получило 30 млрд грн дополнительного капитала в форме облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Укрфинжилище докапитализировали в виде ОВГЗ на 30 миллиардов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Выпуск ОВГЗ
Министерство финансов выпустило ОВГЗ на сумму 30 млрд грн, а министерство экономики обменяло эти облигации на акции допэмиссии «Укрфинжитло», которые были выпущены накануне для увеличения уставного капитала компании.
Какие ОВГЗ выпустили
- 7 млрд грн — срок обращения 4 года, ставка 14,1 % годовых, купон каждые 6 месяцев;
- 10 млрд грн — срок обращения 5 лет, ставка 12,9 % годовых, купон каждые 6 месяцев;
- 13 млрд грн — срок обращения 7 лет, ставка 11,0 % годовых, купон каждые 6 месяцев.
«Полученные ОВГЗ являются долгосрочным финансовым ресурсом, который будет использоваться не в пределах одного бюджетного периода, а в течение нескольких лет — для стабильного финансирования „єОселя“. Докапитализация позволит поддерживать объемы кредитования и финансировать десятки тысяч ипотечных кредитов в последующие годы. Это предсказуемые условия для людей, банков и рынка жилья», отметил министр Алексей Соболев.
Читайте: Укрфинжитло планирует перейти на привлечение международных средств
С начала работы программы «єОселя» более 22 тысяч украинских семей уже смогли получить кредиты на сумму более 38 млрд грн, а сама программа сформировала более 95% нового ипотечного рынка страны.
Комментарии