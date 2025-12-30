Multi от Минфин
українська
30 декабря 2025, 19:48

ОАЭ могут приобрести долю украинского ракетного производителя «Фламинго» — BBC

Объединенные Арабские Эмираты намерены купить 30% украинской defense-tech компании Fire Point за ориентировочно $760 млн. Общая стоимость производителя дронов и крылатых ракет «Фламинго» оценивается в $2,5 млрд. О деталях соглашения BBC News Украина узнала из собственных конфиденциальных источников.

ОАЭ могут приобрести долю украинского ракетного производителя «Фламинго»
Фото: AP/Ефрем Лукацкий

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компания уже обратилась в Антимонопольный комитет для получения разрешения на сделку.

Интересно, что ранее долю в компании пытался выкупить бизнесмен Тимур Миндич, однако учредители (Денис Штиллерман, Егор Скалига и Ирина Терех) отклонили его предложение.

Fire Point

Компания Fire специализируется на дальнобойных средствах поражения. В ее портфеле:

  • Дрон FP-1, способный преодолевать до 1,4 тыс. км из 60 кг взрывчатки. По данным Генштаба ВСУ, именно этот дрон ответственен за половину успешных ударов по глубокому тылу рф.
  • Дрон FP-2 имеет дальность до 200 км и более мощную боевую часть — 100 кг.
  • Ракета «Фламинго» имеет дальность полета до 3000 км, а боевая часть может достигать 1 тонны.

Что известно о покупателе

EDGE Group — это суверенный оборонный гигант ОАЭ, созданный в 2017 году. Холдинг объединяет более 35 организаций и специализируется на всем: от ракетного вооружения и кибертехнологий до космических платформ. По итогам 2024 года выручка группы достигла почти $4,9 млрд, тогда как портфель заказов составил $12,8 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
30 декабря 2025, 20:30
#
Це ті самі осло…люби які висловили підтримку переляконому уйлу що обі делалось під час нібито атаки дронів на його резиденцію.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
