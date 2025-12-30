Итоги 2025 года: гривна потеряла 14% стоимости в паре с евро, курс доллара остался почти без изменений

По итогам 2025 года национальная валюта Украины продемонстрировала разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. Если официальный курс доллара США остался относительно стабильным, то официальный курс евро существенно вырос, обесценив гривневые сбережения по отношению к европейской валюте.

Евро: минус 14% для гривны

Главным трендом года стало значительное укрепление евро. Год начался с официального курса 43,69 грн за евро. В течение 12 месяцев европейская валюта уверенно росла и к концу года достигла отметки 49,86 грн (исторический максимум).

В абсолютном измерении стоимость евро выросла на 6,17 грн. Это означает, что за год гривна девальвировала (обесценилась) по отношению к евро на 14,12%. Для граждан, которые хранили средства в европейской валюте, это принесло существенную курсовую прибыль.

Долларовый штиль

Ситуация с американским долларом кардинально отличается. В начале 2025 года курс составлял 42,03 грн, а завершается год на уровне 42,39 грн.

Рост курса составил всего 0,36 грн, что в процентном эквиваленте равно 0,86%. Фактически, курс гривны к доллару оставался стабильным в течение всего года, находясь в пределах статистической погрешности и контролируемого коридора.

