українська
30 декабря 2025, 17:16

Цена выхода с российского рынка: Citigroup потеряет $1,1 млрд

Американская Citigroup оценила убытки от продажи российской «дочки» в $1,1 млрд — сумма после уплаты налога (доналоговый убыток — $1,2 млрд), пишет Bloomberg со ссылкой на материалы кредитной организации.

Американская Citigroup оценила убытки от продажи российской «дочки» в $1,1 млрд — сумма после уплаты налога (доналоговый убыток — $1,2 млрд), пишет Bloomberg со ссылкой на материалы кредитной организации.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПродажа российской «дочки»Банк рассчитывает закрыть сделку по продаже «дочки» «Ренессанс капиталу» в первой половине 2026-го, а до этого российский актив будет отражен на балансе как «подлежащий продаже» (held for sale).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Продажа российской «дочки»

Банк рассчитывает закрыть сделку по продаже «дочки» «Ренессанс капиталу» в первой половине 2026-го, а до этого российский актив будет отражен на балансе как «подлежащий продаже» (held for sale). Совет директоров Citigroup одобрил продажу бизнеса, дело — за регулирующими органами.

В банке заявили, что «продажа оставшихся бизнес-операций принесет пользу капиталу Citi, в первую очередь за счет деконсолидации связанных активов, взвешенных по риску».

В то же время размер убытка может измениться, например, из-за колебаний валютных курсов. Несмотря на то, что сделку планируется окончательно закрыть только в 2026-м, в отчетности за четвертый квартал 2025-го банк отразит предварительный убыток от продажи.

Читайте также: Citigroup продаст банк в россии. Кремль дал добро

12 ноября 2025-го Путин разрешил «Ренессанс капиталу» купить Ситибанк, который Citigroup решила продать еще четыре года назад — в 2021-м.

Активы российской «дочки» на $7,2 млрд состоят из заблокированных средств на счетах типа «С». Вся эта сумма — дивиденды, причитающиеся клиентам, следовало из отчета банка в 2024-м.

Но компания не может перечислить деньги владельцам из-за ограничений, наложенных российским правительством. Судьба этих средств до сих пор не решена.

Выход из рф

Citigroup остался одним из крупнейших западных банков на российском рынке. Еще в 2021 году американская компания объявила, что выйдет из розничного бизнеса в россии в рамках планового ухода из непрофильных рынков.

В 2022 году группа анонсировала почти полную остановку деятельности российской «дочки». Согласно заявлению компании в августе 2022 года, Citigroup оценивала расходы, связанные с уходом из россии, в $170 млн, в основном из-за затрат на реструктуризацию и выплаты по расторжению контрактов с поставщиками.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
