Большинство украинцев продолжают поддерживать вступление в ЕС, но их количество упало — опрос

Большинство граждан Украины продолжают рассматривать вступление в Европейский Союз как ключевое стратегическое направление развития государства. Несмотря на то, что за последний год показатели поддержки несколько снизились под давлением внутренних и внешних вызовов, евроинтеграционный вектор остается безальтернативным для 59% населения. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, пишет «Интерфакс-Украина».

Усталость от ожиданий, а не смена курса

Социологи фиксируют заметную коррекцию настроений: если в декабре 2024 года вступление в ЕС поддерживали 69% респондентов, то в конце 2025 года эта цифра составляет 59%. Однако аналитики предостерегают от трактовки этих данных как разворота общественного мнения.

Нынешний уровень поддержки все еще остается рекордно высоким по сравнению с показателями до начала полномасштабного вторжения. Снижение энтузиазма эксперты связывают не с ростом антизападных настроений, а с эмоциональным выгоранием общества. Украинцы чувствуют усталость из-за того, что темпы реальных изменений и реформ замедлились по сравнению с динамикой начала большой войны.

«Снижение поддержки вступления в ЕС в течение года следует рассматривать не как рост антиевропейских настроений в стране, а в более широком контексте усталости и разочарования общества из-за замедления темпов изменений по сравнению с началом полномасштабного вторжения», — отмечается в отчете исследователей.

Региональный разрез: от уверенности к неопределенности

География поддержки евроинтеграции остается неоднородной, хотя сторонники ЕС преобладают во всех макрорегионах:

Запад: Традиционно самый высокий уровень консолидации — 79% граждан безоговорочно поддерживают движение в Европу.

Центр: Высокая поддержка на уровне 62%.

Юг и Восток: Здесь показатели более скромные — 44,5% и 38% соответственно.

Стоит отметить, что в южных и восточных областях значительная часть населения (около трети) выбирает вариант неприсоединения ни к одному геополитическому союзу. Также в этих регионах самый высокий процент тех, кто не определился с ответом (до 24% на Востоке). Однако даже там европейский вектор преобладает над любыми другими интеграционными сценариями.

Фактор веры в победу

Исследование выявило интересную корреляцию между оптимизмом в отношении завершения войны и геополитическими предпочтениями. Среди тех, кто верит в победу Украины, поддержка вступления в ЕС является доминирующей и достигает 73%.

В то же время пессимистично настроенные граждане значительно реже видят Украину в ЕС — только 29% поддержки. В этой группе преобладают изоляционистские настроения (41% против любых союзов) или неопределенность.