Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
30 декабря 2025, 13:52

Большинство украинцев продолжают поддерживать вступление в ЕС, но их количество упало — опрос

Большинство граждан Украины продолжают рассматривать вступление в Европейский Союз как ключевое стратегическое направление развития государства. Несмотря на то, что за последний год показатели поддержки несколько снизились под давлением внутренних и внешних вызовов, евроинтеграционный вектор остается безальтернативным для 59% населения. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, пишет «Интерфакс-Украина».

Большинство граждан Украины продолжают рассматривать вступление в Европейский Союз как ключевое стратегическое направление развития государства.

Усталость от ожиданий, а не смена курса

Социологи фиксируют заметную коррекцию настроений: если в декабре 2024 года вступление в ЕС поддерживали 69% респондентов, то в конце 2025 года эта цифра составляет 59%. Однако аналитики предостерегают от трактовки этих данных как разворота общественного мнения.

Нынешний уровень поддержки все еще остается рекордно высоким по сравнению с показателями до начала полномасштабного вторжения. Снижение энтузиазма эксперты связывают не с ростом антизападных настроений, а с эмоциональным выгоранием общества. Украинцы чувствуют усталость из-за того, что темпы реальных изменений и реформ замедлились по сравнению с динамикой начала большой войны.

«Снижение поддержки вступления в ЕС в течение года следует рассматривать не как рост антиевропейских настроений в стране, а в более широком контексте усталости и разочарования общества из-за замедления темпов изменений по сравнению с началом полномасштабного вторжения», — отмечается в отчете исследователей.

Региональный разрез: от уверенности к неопределенности

География поддержки евроинтеграции остается неоднородной, хотя сторонники ЕС преобладают во всех макрорегионах:

  • Запад: Традиционно самый высокий уровень консолидации — 79% граждан безоговорочно поддерживают движение в Европу.
  • Центр: Высокая поддержка на уровне 62%.
  • Юг и Восток: Здесь показатели более скромные — 44,5% и 38% соответственно.

Стоит отметить, что в южных и восточных областях значительная часть населения (около трети) выбирает вариант неприсоединения ни к одному геополитическому союзу. Также в этих регионах самый высокий процент тех, кто не определился с ответом (до 24% на Востоке). Однако даже там европейский вектор преобладает над любыми другими интеграционными сценариями.

Фактор веры в победу

Исследование выявило интересную корреляцию между оптимизмом в отношении завершения войны и геополитическими предпочтениями. Среди тех, кто верит в победу Украины, поддержка вступления в ЕС является доминирующей и достигает 73%.

В то же время пессимистично настроенные граждане значительно реже видят Украину в ЕС — только 29% поддержки. В этой группе преобладают изоляционистские настроения (41% против любых союзов) или неопределенность.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Новости по теме
