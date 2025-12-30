Отток средств из спотовых крипто-ETF и тысячи фейковых заявок в Trust Wallet на возмещение: что нового

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рождественская распродажа: криптофонды потеряли почти $900 млн инвестиций за четыре дня

В конце 2025 года инвесторы начали массово выводить капитал из спотовых крипто-ETF. За короткую торговую неделю (22−26 декабря) совокупный отток средств из биткоин- и эфириум -фондов составил около $884 млн.

Фонды на базе первой криптовалюты продемонстрировали худшую динамику с конца ноября. За четыре сессии инвесторы забрали $782 млн. Пик вывода средств пришелся на пятницу, 26 декабря, когда за сутки фонды «похудели» на $275 млн.

Негативный тренд наблюдался ежедневно: от $142 до $188 млн выводилось в течение начала недели.

Фонды на основе второй по капитализации криптовалюты теряют позиции вторую неделю подряд. Общий чистый отток составил более $102 млн.

Ситуацию несколько спас понедельник, 22 декабря, когда было зафиксировано приток $84 млн. Однако следующие дни перечеркнули этот успех: суммарно за три сессии (23, 24 и 26 декабря) инвесторы вывели почти $188 млн.

Напомним, что 25 декабря торги не проводились из-за празднования Рождества. Аналитики связывают такую активность с желанием инвесторов зафиксировать прибыль в конце года или перебалансировать портфели перед началом 2026 года.

Взлом Trust Wallet: компания обнаружила более 2500 пострадавших адресов и готовит возмещение

Команда популярного криптогаманца Trust Wallet работает над ликвидацией последствий масштабного инцидента безопасности, произошедшего в конце декабря. Проблема коснулась только пользователей браузерного расширения (версия 2.68), в то время как мобильные приложения остались защищенными.

Генеральный директор компании Эовин Чен 28 декабря обнародовала промежуточные результаты расследования:

Подтвержденный ущерб: в настоящее время идентифицировано 2 596 уникальных адресов, пострадавших от атаки.

Атака фейковых заявок: компания получила более 5 000 запросов на компенсацию, однако значительная их часть оказалась дубликатами или попытками мошенничества со стороны злоумышленников, пытающихся нажиться на инциденте.

В настоящее время команда Trust Wallet производит тщательную верификацию каждой заявки. Для этого специалисты совмещают внутренние данные системы с анализом транзакций в блокчейне, чтобы отделить реальных жертв излома от мошенников.

«Вопрос выплаты компенсаций и полное уяснение технических деталей атаки является нашим главным приоритетом на данный момент», — подчеркнула Эовин Чен.

Майнинг на грани: Bitmain радикально снизил цены на ASIC-майнеры из-за слабого спроса

Компания Bitmain, ведущий мировой производитель оборудования для добычи биткоина, вынуждена радикально снижать цены на свою продукцию. На фоне низкой доходности майнинга (хэшпрайса), которая держится вблизи многолетних минимумов, гигант отрасли распродает запасы по еще недавно считавшимся «кризисным» ценам. Об этом сообщает The MinerMag.

Анализ внутренних прайс-листов и промоакций компании за конец декабря 2025 свидетельствует о системном удешевлении оборудования:

Серия S19 (предыдущее поколение): Цены упали до рекордных $3-$4 за TH/s. Например, пакетные предложения на модели S19 XP+ Hydro предлагаются по цене, что в разы ниже стартовой.

Серия S21 (флагманы) Даже новые энергоэффективные модели потеряли в цене. Модели S21 Immersion теперь оцениваются в $7 за TH/s, а S21+ Hydro около $8 за TH/s (без учета дисконтных купонов).

Для сравнения, в начале текущего рыночного цикла такие цены считались признаком глубокого стресса в индустрии.

Чтобы стимулировать продажи, Bitmain сменяет бизнес-модель. Вместо простой продажи устройств компания предлагает комплексные решения:

Хостинг-пакеты: Покупателям предлагают размещение оборудования в дата-центрах Bitmain в США, Казахстане, Бразилии, Парагвае и Эфиопии.

Тарифы на свет: Стоимость электроэнергии для клиентов колеблется от 5,5 до 7 центов за кВтч, что является конкурентным показателем для крупных игроков.

Эксперты TheMinerMag выделяют несколько причин такой агрессивной политики:

Высокий хешрейт: Сложность сети биткоина остается на пике, что требует только мощного железа для получения прибыли.

Коррекция цены биткоина: Падение стоимости биткоина «съело» маржу майнеров, из-за чего спрос на новое оборудование резко остыл.

Лишение запасов: Bitmain стремится максимально быстро освободить склады от запасов в конце года.

Ситуация на рынке подчеркивает жесткую конкуренцию не только между производителями (Bitmain, MicroBT, Canaan), но и с вторичным рынком, где цены на подержанные майнеры давят на стоимость новых устройств.

Биткоин как «спасательный круг»: гендиректор Bitwise прокомментировал финансовый крах в Иране

Масштабные протесты в Иране, спровоцированные катастрофическим обесценением национальной валюты, в очередной раз доказали важность децентрализованных активов. Гендиректор инвестиционной компании Bitwise Хантер Хорсли заявил, что биткоин стал критически важным инструментом для защиты сбережений в условиях экономического хаоса.

Ситуация в экономике страны приобрела признаки свободного падения:

В начале декабря курс иранского риала установил исторический антирекорд — 1,2 млн за $1.

По состоянию на 28 декабря: падение ускорилось и валюта достигла отметки 1,44 млн за $1.

Хантер Хорсли охарактеризовал события в Иране как прямое следствие неэффективного государственного управления. Он подчеркнул, что хотя криптовалюта не панацея от всех экономических бед, она дает людям реальную возможность спасти свои средства.

«Экономическая некомпетентность — это проблема прошлого, настоящего и будущего. Биткоин — это новый способ для людей во всем мире оградить себя от обвала национальных валют», — отметил глава Bitwise.

Несмотря на то, что иранцы активно используют цифровые активы для выживания, отношение власти к этой индустрии остается противоречивым:

Торговля: официально разрешена, однако четких правил хранения и налогообложения активов до сих пор не существует.

Майнинг: находится под строгим государственным контролем. В последнее время власти усилили репрессии против нелегальных майнеров, обвиняя их в чрезмерной нагрузке на энергосистему страны.

По мнению экспертов, иранский кейс является классическим примером того, как биткоин превращается из инвестиционного актива в жизненно необходимый финансовый инструмент в странах с гиперинфляцией.