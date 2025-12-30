Nvidia выкупила акции Intel на $5 млрд

Корпорация Nvidia, являющаяся самой дорогой компанией в мире, совершила крупную инвестицию в своего отраслевого конкурента. Как сообщает CNBC, производитель графических процессоров приобрел пакет акций корпорации Intel на сумму $5 млрд.

Что известно о сделке

Согласно условиям, Nvidia обязалась заплатить по $23,28 за каждую ценную бумагу Intel. По данным CNBC, компания приобрела более 214,7 млн акций.

Для Intel, которая, как отмечает издание, ослаблена в результате ошибочной политики многолетнего расширения производственных мощностей, истощившего ее финансы, подобная инвестиция со стороны лидера рынка крайне важна. Соглашение былоанонсировано еще в сентябре.

Что это даст

Согласно соглашению Intel планирует разрабатывать специальные центральные процессоры для центров обработки данных, которые Nvidia будет комплектовать со своими чипами на основе искусственного интеллекта, известными как графические процессоры.

Запатентованная технология Nvidia позволит чипам Intel и Nvidia взаимодействовать на более высоких скоростях, чем раньше.

Как отреагировали акции

После совершения сделки акции Nvidia на торгах незначительно снизились, на 1,3%, в то время как котировки Intel практически не изменились. Для Nvidia это возможность усилить свое влияние в отрасли, а для Intel — получить существенный приток капитала в непростой момент.