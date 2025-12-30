Multi от Минфин
українська
30 декабря 2025, 8:00

ФОПу на 1 группе не нужен кассовый аппарат с 1 января 2026 года: Кабмин перенес сроки

Правительство отсрочило сроки обязательного использования платежных терминалов для ФОП 1-й группы до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство отсрочило сроки обязательного использования платежных терминалов для ФОП 1-й группы до завершения военного положения и еще на три месяца после его отмены.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какая причина решения

Решение было принято в ответ на обращение малого бизнеса, для которого обслуживание POS-терминалов сегодня создает дополнительное финансовое давление.

«Это позволит мелким предпринимателям работать и сохранять доход в условиях войны, перебоев с электроснабжением и логистических ограничений», — отметила Свириденко.

Читайте также: ФОП на 1 группе не нужен кассовый аппарат с 1 января 2026 года: МЭРТ опубликовало проект постановления

Отсрочка также дает бизнесу время подготовиться к переходу на безналичные расчеты и в будущем выбрать удобный способ оплаты: POS-терминалы, мобильные приложения или QR-коды.

Что предлагалось ранее ввести

С 1 января 2026 г. планировалось расширить перечень субъектов хозяйствования, которые обязаны обеспечить возможность приема безналичных расчетов от населения. Это нововведение было введено в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 894 от 29 июля 2022 года (в обновленной редакции).

Кто должен установить платежные терминалы с 2026 года

Требование об обеспечении безналичных расчетов распространяется на следующие категории торговцев, осуществляющих расчеты с населением:

  • ФЛП 1-й группы единого налога.
  • Торговцы, продающиеся через торговые автоматы (снеки, кофе и т. д.).
  • Торговцы, осуществляющие выездную (выносную) торговлю: с лотков на улице, передвижных средств, автомобилей, на ярмарках, рынках, выставках.
  • Продавцы собственноручно выращенной продукции (пчеловоды, садоводы, фермеры).

Важные нюансы и увольнения

1. Способы обеспечения безналичных расчетов

Требование может быть исполнено не только с помощью классического POS-терминала. Предприниматели могут использовать другие современные электронные средства:

  • Мобильный эквайринг (технология Tap to Phone).
  • Программные терминалы в смартфоне.

Освобождение от РРО/ПРРО

Для ФЛП 1-й группы одного налога сохраняется освобождение от обязанности использовать регистраторы расчетных операций (РРО) либо программные РРО (ПРРО). Требование касается исключительно приема безналичной оплаты.

Исключения (Освобождение от долга)

Обязанность не распространяется на предпринимателей, работающих на:

  • Территориях, где ведутся боевые действия.
  • Временно оккупированных территориях.
  • Заблокированных территорий.
  • Территориях, где деоккупация произошла менее трех месяцев назад.

Ответственность

За отсутствие надлежащего обеспечения возможности безналичных расчетов для указанных категорий хозяйствующих субъектов предусмотрены штрафные санкции.

Карточки не принимаете — риск штрафа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
