Что будет с рабочими местами и зарплатами в Украине в 2026 году

Отечественный рынок труда полон противоречий. С одной стороны, руководители компаний жалуются на тотальный дефицит кадров, с другой — проводятся массовые увольнения, а соискатели месяцами не могут найти работу. «Минфин» разбирался, за какими кадрами будут охотиться работодатели в 2026 году, и представителям каких специальностей можно рассчитывать на дальнейший рост зарплаты.

По данным Государственной службы занятости, на 1 декабря этого года на Едином портале вакансий (он объединяет данные основных сайтов по поиску работы work.ua, rabota.ua и др., а также биржи труда) насчитывалось 232 тысячи предложений по работе, что на 2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. При этом многие работодатели не могут закрыть вакансии, несмотря на готовность повышать зарплаты.

«Не хватает технических специалистов, инженеров, технологов, конструкторов. Их нет даже за большие деньги», — говорит глава концерна «Ярослав» Александр Барсук.

Глава Ассоциации международных перевозчиков Владимир Балин отмечает, что с каждым днем обостряется проблема с водителями. «Подвижной состав есть, но не хватает водителей-международников», — отмечает он. По этой причине учредитель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин даже прогнозировал нехватку топлива в Украине после того, как враг повредил мост в Маяках в Одесской области, перекрыв таким образом логистический маршрут для морских партий бензина и дизеля.

«Импорт можно было бы перебросить на автологистику, но непонятно, где взять водителей», — пояснил Леушкин.

Вместе с тем некоторые работодатели готовят сокращения персонала уже с начала следующего года. Александр Барсук рассказал «Минфину», что они планируют с нового года сократить несколько десятков специалистов, чтобы повысить зарплаты, необходимые для бронирования ценных кадров.

В Госслужбе занятости поясняют: в стране усиливается так называемая структурная безработица. То есть растет армия «лишних» специалистов, которые не могут найти хорошую работу, несмотря на общую дефицитность рынка труда.

Ухудшается и ситуация с зарплатами. В 2025 году средние зарплаты повышались, к примеру, в октябре, по данным Госслужбы занятости, средняя зарплата наемных работников составляла 26,9 тысяч гривен, что на 1 тысячу больше, чем в августе, и на 5,4 тысячи больше, чем годом ранее. Однако общая динамика зарплатного роста замедлилась. А в следующем году некоторые работодатели и вовсе могут заморозить зарплаты персоналу.

«Возможностей для повышения зарплат у бизнеса становится все меньше», — говорит вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

117 тысяч новых вакансий и «острова» трудоустройства

По данным Госслужбы занятости, на данный момент в Украине 10,2 млн официально трудоустроенных работников. Этот показатель не изменился, по сравнению с 2024 годом. И уже этот факт в Госслужбе считают позитивным, ведь в 2023—2024 годах данный показатель сокращался.

Там также утверждают, что рынок труда в стране, несмотря на войну, постепенно стабилизируется. К примеру, за январь-октябрь 2025 года было принято на работу 2,3 млн человек, что на 28 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Одновременно число уволенных работников уменьшилось на 69 тысяч — до 2,2 млн человек.

Хотя, если сравнить численность принятых на работу и уволенных сотрудников, видно, что на самом деле оживление на рынке труда довольно скромное, ведь он вышел в плюс на 100 тысяч рабочих мест.

Общие показатели рынка труда тянут вниз прифронтовые территории. Скажем, в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской областях увольняют больше людей, чем берут на работу. В то же время в Киевской и Львовской областях обратная ситуация — численность трудоустроенных значительно превышает количество уволенных. В Госслужбе занятости также отметили: если в целом по стране на одного соискателя приходится около двух вакансий, то, к примеру, во Львове — 3, а в Киеве — 23. Для сравнения: в Николаевской и Херсонской областях армия претендентов на работу в 6 раз превышает количество доступных вакансий.

Поэтому столица наряду с отдельными западными областями (в частности, Львовской) в 2025 году окончательно закрепили за собой статус наиболее перспективных в плане занятости регионов и продолжают притягивать трудовых мигрантов со всей страны.

Собственно, такие «островки» кадровой активности и формируют дефицит персонала, о котором уже второй год подряд говорят работодатели.

В следующем году дефицит на рынке труда может усугубится, поскольку, по данным главы Госслужбы занятости Юлии Жовтяк, работодатели планируют увеличить наем сотрудников до 117 тысяч человек.

«Причем это минимальные потребности рынка. Если говорить о полноценном функционировании бизнеса и восстановлении экономики (скажем, в случае окончания войны), то реальные потребности рынка труда в дополнительном персонале могут составить от 500 тысяч до миллиона человек», — заявила Жовтяк.

В Нацбанке также ожидают активизации на рынке труда, и, как следствие, сокращения безработицы.

Скажем, если в 2024 году уровень безработицы составлял 13,1%, а в 2025 году — 11,3%, то в 2026 году он, по прогнозам регулятора, сократится до 10,2%.

Дефицитные и «лишние»

Кадровики говорят, что условия на рынке труда сейчас диктуют соискатели. Из-за мобилизации и оттока беженцев в стране ужесточается дефицит кадров.

Кого не хватает больше всего?

По данным главы Госслужбы занятости Юлии Жовтяк, самую острую нехватку специалистов ощущают перерабатывающая и легкая промышленность, а также логистика и социальная сфера.

В топе самых дефицитных специалистов — технари (сварщики, машинисты, слесари и др.), водители, учителя и врачи, швеи.

Эти данные подтверждают и работодатели. По словам Барсука, в дефиците — инженеры, технологи, конструкторы. Владимир Балин говорит о сложной ситуации с водителями — их не хватает, чтобы задействовать имеющийся транспортный парк.

Юрий Дученко называет сложной кадровую ситуацию в хлебопекарной отрасли, где в дефиците целый список специалистов — от водителей до пекарей.

На бирже труда в разы больше вакансий, чем претендентов на них по таким специальностям, как фрезеровщики, кровельщики, кладовщики, ассистенты фармацевта, трактористы, машинисты, бухгалтера и др.

По словам главы кадровой компании GRC Марины Маковий, на нехватку претендентов на рабочие профессии жалуется 37% работодателей, а 57% — говорят о тотальном кадровом голоде, заявляя, что в дефиците «буквально все».

«Больше всего ощущаются проблемы с рабочими, техническими специалистами, менеджерами по продажам, узкопрофильными специалистами со знанием английского, руководителями среднего и высшего звена», — отметила Маковий.

Нарастают также проблемы с медицинским персоналом и педагогами. По данным Госслужбы занятости, на 60,1 тысячу вакансий в сфере образования — всего порядка 23 тысяч соискателей.

В то же время на рынке немало «лишних» специалистов. «К примеру, юриста найти в разы проще, чем того же технолога», — говорит Барсук.

В сфере информации и коммуникаций, по данным Госслужбы занятости, на 2,3 тысячи вакансий — более 4 тысяч претендентов, а финансистов и страховщиков «в свободном поиске» — в три раза больше, чем вакансий для них (6,3 тысяч человек на 2,1 тысячи рабочих мест). На рынке есть излишек и специалистов по недвижимости — на 3,3 тысяч вакансий претендует более 4 тысяч человек. В сфере госуправления дисбаланс между спросом и предложением вообще зашкаливает: на 33 тысячи вакансий — почти 83 тысячи желающих их занять.

Тем не менее даже представителям дефицитных профессий найти хорошую работу не так просто, как кажется на первый взгляд. По словам Марины Маковий, на сложности с поиском работы с хорошей зарплатой жалуются 48% опрошенных специалистов.

Работодатели говорят, что многие соискатели попросту не устраивают их по уровню подготовки. «На рынке мало по-настоящему хороших спецов», — сетует Барсук. По словам Дученко, ситуация с кадрами настолько сложная, что, к примеру, пекари все чаще практикуют индивидуальный подход. «К примеру, пекари, в зависимости от уровня профессионализма, на одном и том же предприятии могут иметь абсолютно разные зарплаты», — говорит Дученко.

В компаниях говорят, что сложная экономическая ситуация не позволяет им «переплачивать» за персонал. И, если специалиста с нужным опытом и навыками не находится, работодатели, скорее, будут искать дальше, чем отдадут вакансию «не дотягивающему» до их требований соискателю.

Одновременно бизнес предпочитает вкладываться в обучение молодых и подающих надежды специалистов, чем принимать на работу тех, «кто есть на рынке». По данным Марины Маковий, если в прошлом году программы обучения молодых специалистов были у 20% опрошенных компаний, то в этом году — у 24%. А программы сотрудничества с вузами в 2025 году реализовало на 6% компаний больше, чем годом ранее.

Украинский бизнес активно экспериментирует и с искусственным интеллектом.

По словам Марины Маковий, в этом году влияние ИИ на рынок труда перестало быть «теоретическим». Искусственный интеллект активно внедряют в операционные процессы, а специалисты становятся либо «кураторами ИИ» (и в этом случае требования к уровню их компетенции растут), либо претендентами «на вылет».

Что будет с работой и зарплатами в 2026 году

Марина Маковий говорит, что большинство компаний, опрошенных в ходе исследования рынка труда, заявили о планах не выживать, а развиваться в следующем году, даже несмотря на войну. Так, 53% опрошенных работодателей планирует увеличить наем сотрудников в пределах 10% от штатного расписания, а 25% — на 11−20%.

Что касается самых востребованных специалистов, то кадровики сходятся во мнении, что их список, по сравнению с 2025 годом, особо не поменяется. Больше всего вакансий, как и сейчас, будет для технических специалистов, заводских рабочих, водителей, строителей, энергетиков, менеджеров по продажам, высококлассных бухгалтеров, фармацевтов, медиков и др.

Останется прежним и перечень «лишних» кадров. На рынке будет ощущаться избыток юристов, маркетологов, рекламистов, банковских служащих, риелторов и пр. Марина Маковий не исключает, что в последующем все более массовой будет переквалификация кадров. В частности, многие уже сейчас ринулись осваивать специальности, связанные с искусственным интеллектом, и этот тренд будет только расти.

При этом могут обостриться проблемы с поиском работы даже для представителей дефицитных профессий, поскольку бизнес усиливает требования к соискателям. Во многом такая «избирательность» работодателей объясняется растущими зарплатами.

Оклады увеличивались в этом году, и будут расти в 2026-м, утверждают рекрутеры. Однако на прибавку к зарплате могут рассчитывать не все.

По словам Марины Маковий, 82,6% опрошенных работодателей планируют повысить зарплаты в следующем году, но 12,8% собираются сохранить их на нынешнем уровне (что, с учетом инфляции, по сути, означает снижение уровня доходов сотрудников). А 4,7% компаний даже хотят «порезать» оклады.

Половина тех, кто заявил об увеличении зарплат, говорят, что повысят их на 11−20%, почти треть — в пределах 10%.

«Что на самом деле означают эти цифры? Намерения бизнеса повысить зарплаты и удерживать команду — это не жест доброй воли, а требование реальности, с учетом дефицита на рынке труда. При этом повышение зарплат даже на 11−20% — это не рекордный уровень. Такой прирост может даже не покрыть инфляционное давление, риски, связанные с безопасностью, или увеличение затрат на проживание», — говорит Маковий.

НБУ ожидает, что в следующем году рост реальных зарплат в Украине замедлится с 6,2% до 5,6%.

При этом работодатели будут платить по максимуму самым дефицитным специалистам, «обделяя» остальных. Так, прогнозируется, что оклады водителей-международников могут вырасти еще примерно на 20% и достичь 90−100 тысяч гривен в месяц.

На прибавку в 20−25% могут рассчитывать также хорошие мастера по ремонту авто. К примеру, некоторые автомаляры уже сейчас получают по 50−60 тысяч, а в 2026 году их доход вырастет еще на 10−15 тысяч гривен. На такую же зарплатную планку могут рассчитывать высококлассные стоматологи, врачи узких специальностей частных клиник, топ-менеджеры среднего звена и др.

Для многих военнообязанных мужчин зарплаты в следующем году вырастут автоматически — минимум до 21,6 тысяч гривен. Такая планка с нового года понадобится для бронирования сотрудников. Александр Барсук говорит: чтобы повысить оклады тем, кого нужно бронировать, они пойдут даже на сокращения самых «неэффективных» сотрудников.

В то же время Юрий Дученко говорит, что если в этом году пекари повысили оклады на 20−30%, то на следующий год бюджета на прибавки нет.

Щедрость работодателей во многом зависит от экономических реалий в стране и общей ситуации с безопасностью. Скажем, в случае усугубления проблем с энергоресурсами, часть компаний могут пересмотреть свои планы по повышению зарплат и направить «лишние» деньги на спасение бизнеса.