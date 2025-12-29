Binance приостанавливает вывод средств на карты

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance разослала пользователям в Украине важное предупреждение. Начиная с 29 декабря 2025 года, платформа меняет правила работы с фиатными каналами и приостанавливает предоставление ряда услуг. Самое болезненное изменение для пользователей — временная остановка прямого вывода средств на банковские карты.

Что перестало работать с 29 декабря:

Вывод на карты: Вы больше не сможете выводить средства непосредственно на карты VISA/MasterCard. Эта функция приостановлена до отдельного уведомления.

Периодические покупки (Recurring Buy): Автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты больше не будут выполняться.

Лимитные ордера на покупку: Установленные лимитные заявки на приобретение активов за фиат также отменены.

Что продолжает работать:

Биржа отмечает, что возможность завести деньги на платформу остается практически без изменений. Доступны:

Депозиты и покупки: через карты VISA/MasterCard (только входящие транзакции).

Apple Pay и Google Pay: работают для пополнения счета.

SWIFT-переводы: доступны как для пополнения, так и для снятия средств.

Ситуация с Zen.com

Популярный платежный сервис Zen.com, который часто используется для операций с евро (EUR), злотым (PLN) и другими валютами, также есть в списке доступных методов. Однако, согласно сообщению, его полноценная работа для депозитов и снятия ожидается только с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым нужно срочно вывести средства, придется пользоваться SWIFT-переводами или искать альтернативные пути (например, P2P-торговлю, если она доступна для их региона), поскольку прямой вывод на карту заблокирован.