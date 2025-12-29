Multi от Минфин
29 декабря 2025, 19:45

В 2026 году жилье в Германии снова подорожает

После короткого периода стабилизации и даже незначительного снижения цен, рынок недвижимости Германии снова готовится к росту. По прогнозам Немецкого экономического института (IW), в 2026 году подорожает как аренда, так и покупка квадратных метров.

После короткого периода стабилизации и даже незначительного снижения цен, рынок недвижимости Германии снова готовится к росту.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хотя эксперты успокаивают, что взрывного роста цен, как в 2010-х, не будет, ситуация для покупателей становится все более сложной. Ожидается, что цены на недвижимость вырастут на 3−4%.

Почему цены растут?

Аналитики выделяют несколько факторов, оказывающих давление на рынок:

  • Строительный кризис: Темпы ввода нового жилья падают. В 2026 году планируется сдать только 215 000 новых квартир (против 235 000 в этом году и 252 000 в 2024-м). Это значительно меньше потребностей рынка и целей правительства.
  • Демография одиночек: В Германии растет количество людей, которые живут одни. Это увеличивает спрос на отдельные квартиры, даже если общая численность населения растет медленно.
  • Финансовое давление: Высокие затраты на строительство и дорогие кредиты замораживают новые проекты.

Мюнхен — город для богатых

Наиболее критическая ситуация сложилась в мегаполисах. Эксперты IW обнародовали данные о доступности жилья, и они неутешительны.

Мюнхен официально признан самым недоступным городом страны. Даже домохозяйства, входящие в топ-30% самых богатых, вынуждены тратить в среднем 43% своего чистого дохода на выплату ипотеки за квартиру. Это значительно превышает рекомендуемый порог финансовой безопасности в 35%.

В «красную зону» недоступности (где индекс доступности ниже 100 пунктов) также вошли:

  • Гамбург
  • Берлин
  • Франкфурт
  • Кельн

В этих городах собственное жилье становится роскошью, доступной только самым состоятельным слоям населения.

Парадокс пустых квартир

В то время как в крупных городах, где есть работа, идет «борьба» за квартиры, в сельской местности Германии пустует около 1,7 миллиона жилых помещений. Этот дисбаланс между урбанистическими центрами и периферией продолжает углубляться.

Что предлагают эксперты

Чтобы спасти мечту немцев о собственном жилье, экономисты предлагают правительству снизить сопутствующие расходы, которые часто составляют значительную сумму при покупке:

  • Уменьшить налог на покупку недвижимости.
  • Снизить тарифы на услуги нотариусов и регистрацию земли.

Без этих мер, по мнению IW, рынок недвижимости крупных городов окончательно закроется для среднего класса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
