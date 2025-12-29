Курс евро вырос в понедельник, 29 декабря, на украинском межбанке. Доллар США также подорожал. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Евро вырос на межбанке, а в обменниках его продают за 50 грн
|
Открытие 29 декабря
|
Закрытие 29 декабря
|
Изменения
|
42,10/42,14
|
42,28/42,31
|
18/17
|
49,59/49,62
|
49,83/49,85
|
24/23
Официальный курс: доллар — 42,22 грн, евро — 49,65грн.
Средний курс в банках: 41,90−42,35 грн/доллар, 49,33−49,97 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 42,25−42,35, евро — 49,88−50,10 грн.
Источник: Минфин
