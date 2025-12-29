На сегодняшний день Минцифры работает над революционным законопроектом — искусственный интеллект в судебной системе. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет телеграм канал «Честные новости».
В Украине появятся ИИ-суды: Минцифры готовит законопроект
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что это даст
«Мы хотим разгрузить суды в направлении административных дел и введем новый подход к этому. Суд и AI — это наш приоритет и фокус», — отметил Федоров.
ШИ-ассистенты
На портале Дія.Бізнес появились ШИ-ассистенты — одни из первых в Украине государственных онлайн-ассистентов, созданных специально для поддержки предпринимателей.
Они помогают быстрее находить решения для развития бизнеса — от идеи запуска до масштабирования и выхода на международные рынки.
Как писал Минфин, Минцифры вместе с NVIDIA разрабатывают собственную языковую модель Diia AI LLM и ИИ-инфраструктуру в Украине.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии