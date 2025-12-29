В Украине появятся ИИ-суды: Минцифры готовит законопроект

На сегодняшний день Минцифры работает над революционным законопроектом — искусственный интеллект в судебной системе. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет телеграм канал «Честные новости».

Что это даст

«Мы хотим разгрузить суды в направлении административных дел и введем новый подход к этому. Суд и AI — это наш приоритет и фокус», — отметил Федоров.

ШИ-ассистенты

На портале Дія.Бізнес появились ШИ-ассистенты — одни из первых в Украине государственных онлайн-ассистентов, созданных специально для поддержки предпринимателей.

Они помогают быстрее находить решения для развития бизнеса — от идеи запуска до масштабирования и выхода на международные рынки.

Как писал Минфин, Минцифры вместе с NVIDIA разрабатывают собственную языковую модель Diia AI LLM и ИИ-инфраструктуру в Украине.