українська
29 декабря 2025, 18:39

Фонды ARK обогнали рынок вдвое. На что Кэти Вуд ставит в 2026-м?

Кэти Вуд и ее инвестиционная компания ARK Invest завершают 2025 год триумфально. Уже третий год подряд ее флагманские фонды демонстрируют результаты, значительно превосходящие широкий рынок. Но, не почивая на лаврах, Вуд делает рискованные ставки на следующий год, скупая активы, которые сейчас переживают не лучшие времена. Об этом пишет Barron's.

Кэти Вуд и ее инвестиционная компания ARK Invest завершают 2025 год триумфально.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Разгром S&P 500

Пока широкий рынок демонстрировал солидный рост, фонды ARK летели вверх:

  • ARK Innovation ETF (ARKK): +40%
  • ARK Next Generation Internet ETF (ARKW): +40%
  • S&P 500: +18%

Основной драйвер успеха — портфель, насыщенный технологическими гигантами. Топ-активы фондов на сегодня включают Tesla (хотя Вуд немного сокращает позицию для ребалансировки), Roku, чипмейкера AMD, Shopify, а также Robinhood и Coinbase.

Крипто-реванш в 2026 году

Самая интересная стратегия Вуда на 2026 год — это агрессивная скупка криптоактивов на фоне жесткой коррекции рынка.

Биткойн обвалился с исторического максимума более $126 000 (начало октября) до уровня ниже $88 000 в конце декабря.

Вместо паники, фонды ARK перешли в наступление. Только за один день в декабре они выкупили акций крипто-ориентированных компаний на сумму почти $50 млн.

Что покупают: Биржу Coinbase, эмитента стейблкоинов Circle, владельца CoinDesk компанию Bullish и Bitmine Immersion Technologies. Также докупали акции Robinhood, которые упали на 13% в декабре.

Вуд делает ставку на то, что после «кровавого декабря» 2025 года на крипторынке произойдет мощный отскок в 2026 году.

Возвращение в Китай

В 2021 году она распродавала китайские активы на фоне регуляторного давления Пекина, но теперь снова заходит на этот рынок.

  • Alibaba: В сентябре ARK впервые с 2021 года купила акции гиганта e-commerce. Хотя с момента покупки эти бумаги просели на 14%, Вуд продолжает верить в потенциал.
  • Другие покупки: Фонд также наращивает позиции в Baidu и компании-разработчике роботакси WeRide.

Предупреждение для инвесторов

Несмотря на успех в 2023—2025 годах, история ARK знает и громкие падения. В 2022 году, когда рынок упал на 19%, фонд ARKK обвалился на 67%. Высокая волатильность и концентрация на «горячих» инновациях делают стратегию Вуд прибыльной на бычьем рынке, но крайне рискованной во время спадов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
