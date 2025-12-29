Укрпочта снизила стоимость доставки для бизнеса

Укрпочта ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, работающего с системой KeyCRM. Об этом говорится в сообщении компании.

Как будет работать спецтариф

Национальный почтовый оператор будет доставлять заказы пользователей KeyCRM по всей стране от 40 грн, в основном за 1−3 дня.

Стоимость услуг для предпринимателей определяется по тарифу «Базовый», при этом сроки обработки отправлений соответствуют условиям «Приоритетный».

Чтобы использовать предложение, необходимо использовать API-ключи KeyCRM. Подробная инструкция по настройке доступна на официальном сайте компании.

Специальные условия будут действовать до 31 марта 2026 года.