Укрпочта ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, работающего с системой KeyCRM. Об этом говорится в сообщении компании.
Укрпочта снизила стоимость доставки для бизнеса
Как будет работать спецтариф
Национальный почтовый оператор будет доставлять заказы пользователей KeyCRM по всей стране от 40 грн, в основном за 1−3 дня.
Стоимость услуг для предпринимателей определяется по тарифу «Базовый», при этом сроки обработки отправлений соответствуют условиям «Приоритетный».
Чтобы использовать предложение, необходимо использовать API-ключи KeyCRM. Подробная инструкция по настройке доступна на официальном сайте компании.
Специальные условия будут действовать до 31 марта 2026 года.
