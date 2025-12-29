Multi от Минфин
українська
29 декабря 2025, 17:05

ИИ-стартапы привлекли рекордные $150 млрд, готовясь к возможному обвалу рынка

В 2025 году технологические гиганты Кремниевой долины установили новый исторический рекорд, привлекая $150 млрд венчурного капитала. Это значительно превышает предыдущий пик «эпохи дешевых денег» 2021 года ($92 млрд). Однако за этим финансовым бумом стоит прагматичный страх: компании спешат накопить резервы перед возможным охлаждением рынка в 2026 году. Об этом пишет Financial Times.

В 2025 году технологические гиганты Кремниевой долины установили новый исторический рекорд, привлекая $150 млрд венчурного капитала.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Главные бенефициары

Львиную долю средств забрали лидеры гонки искусственного интеллекта. Несколько мегасделок фактически сформировали статистику года:

  • OpenAI: привлекла $41 млрд (раунд возглавила SoftBank).
  • Scale AI: получила более $14 млрд (ключевой инвестор — Meta).
  • Anthropic: привлекла $13 млрд в сентябре.

Другие игроки, такие как поисковик Perplexity, Anysphere и Thinking Machines Lab, прибегали к агрессивной стратегии, закрывая по несколько раундов финансирования в течение одного года.

Стратегия «финансовой крепости»

Венчурные капиталисты откровенно советуют основателям использовать текущий ажиотаж для создания так называемых «крепостей из наличных».

Причины для беспокойства:

  • Усталость рынка: Публичные рынки все более скептически относятся к колоссальным затратам на инфраструктуру ИИ без быстрой окупаемости.
  • Риск 2026 года: Инвесторы опасаются, что в следующем году доступ к капиталу может резко ограничиться.

«Самый большой риск для основателей — остаться без денег в момент, когда краны финансирования перекроют», — отмечают участники рынка.

Что дальше?

Ажиотаж истощил кошельки и самих инвесторов. Крупные фонды, такие как Thrive Capital, Andreessen Horowitz и Tiger Global, уже начали сбор новых капиталов, чтобы оставаться в игре.

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году рынок может войти в фазу консолидации. Если настроения ухудшатся, меньшие компании, которые не успели сформировать «подушку безопасности», станут легкой добычей для поглощения гигантами, сидящими на мешках с деньгами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
