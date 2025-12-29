НБУ показал курсы доллара и евро на вторник

Нацбанк определил новые курсы валют на вторник, 30 декабря. Доллар США и евро выросли. Об этом свидетельствует информация на сайте НБУ .

► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

На вторник НБУ установил такой курс доллара: 42,22 грн. Это на 16 копеек больше, чем в понедельник (42,06).

Исторический максимум доллара: 42,40 (26.11.2025).

В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 49,65 грн, что на 10 копеек больше, чем в понедельник (49,55).

Исторический максимум евро: 49,68 (25.12.25).

Курс польского злотого

НБУ на вторник установил такой курс польского злотого: 11,7401 (в понедельник курс был 11,7429).

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту