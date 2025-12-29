Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам опубликовала четкие ориентиры для выявления финансовых пирамид помогут защитить инвесторов и потребителей от мошеннических схем и недобросовестной практики на рынках капитала.
Как распознать финансовую пирамиду: 5 ключевых признаков
5 признаков создания финансовой пирамиды
Вводный платеж. Участие подразумевает вклад в денежной или виртуальной форме, как «инвестиция» или приобретение продукта без экономической ценности.
Вознаграждение за факт участия. Вознаграждение обещается за сам факт участия или взнос, а не за реальную деятельность.
Источник вознаграждений — вступительные взносы новых участников. Выплаты участникам преимущественно производятся за счет средств новых участников.
Отсутствие настоящей деятельности. Вознаграждения не формируются по продаже товаров или услуг.
Связь между вкладами новых участников и вознаграждениями уже привлеченных. Выплаты зависят от привлечения новых участников и не базируются на прибыли бизнеса.
