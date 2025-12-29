Как распознать финансовую пирамиду: 5 ключевых признаков

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Вводный платеж. Участие подразумевает вклад в денежной или виртуальной форме, как «инвестиция» или приобретение продукта без экономической ценности.

Вознаграждение за факт участия. Вознаграждение обещается за сам факт участия или взнос, а не за реальную деятельность.

Источник вознаграждений — вступительные взносы новых участников. Выплаты участникам преимущественно производятся за счет средств новых участников.

Отсутствие настоящей деятельности. Вознаграждения не формируются по продаже товаров или услуг.