В Китае запретят продажу новых электромобилей, оснащенных выдвижными дверными ручками. Данный элемент экстерьера выглядит аккуратно, снижает аэродинамическое сопротивление и соответствует футуристическому образу, к которому стремятся многие производители электромобилей. Однако такие ручки также снижают безопасность. Об этом пишет Аutoblog.com.
В Китае с 2027 года запретят электромобили с выдвижными дверными ручками
Запрет на продажу
Запрет на продажу новых электромобилей с выдвижными ручками в Китае планируется ввести с 1 января 2027 года.
Регуляторы объясняют это тем, что механизмы открывания дверей, работающие только от электричества, могут заблокировать пассажиров во время аварий или отключения электроэнергии, превращая такую элементарную вещь, как открытие двери, в вопрос жизни и смерти.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая недавно опубликовало законопроект, требующий, чтобы все транспортные средства массой менее 3,5 тонн имели как внутренние, так и внешние ручки с механическим аварийным открыванием.
Суть законопроекта весьма понятна: если в результате аварии выходит из строя батарея или проводка электромобиля, его двери все равно должны открываться вручную.
Как пишет Autoblog, многие электромобили уже оснащены механическими дверными ручками в салоне, но владельцы часто испытывают трудности с их поиском или управлением в стрессовых ситуациях. Иногда такие ручки вообще не работают. Сбои в работе в холодную погоду, задержки срабатывания и защемления пальцев также вызывают недовольство.
Проблема касается не только Китая. Ранее в этом месяце один из владельцев электромобилей Rivian публично призвал к более заметным аварийным дверным ручкам после того, как не смог их найти во время отключения электроэнергии у авто.
Хотя новые правила затронут несколько марок, включая BYD и Mercedes-Benz, электромобили Tesla оказалась в центре особого внимания.
Все модели Tesla используют утопленные, электронно управляемые ручки, которые сливаются с кузовом. Со стороны владельцев этих электромобилей растет число жалоб на то, что происходит при отключении питания системы
