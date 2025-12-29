В Китае с 2027 года запретят электромобили с выдвижными дверными ручками

В Китае запретят продажу новых электромобилей, оснащенных выдвижными дверными ручками. Данный элемент экстерьера выглядит аккуратно, снижает аэродинамическое сопротивление и соответствует футуристическому образу, к которому стремятся многие производители электромобилей. Однако такие ручки также снижают безопасность. Об этом пишет Аutoblog.com.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Запрет на продажу

Запрет на продажу новых электромобилей с выдвижными ручками в Китае планируется ввести с 1 января 2027 года.

Регуляторы объясняют это тем, что механизмы открывания дверей, работающие только от электричества, могут заблокировать пассажиров во время аварий или отключения электроэнергии, превращая такую ​​элементарную вещь, как открытие двери, в вопрос жизни и смерти.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая недавно опубликовало законопроект, требующий, чтобы все транспортные средства массой менее 3,5 тонн имели как внутренние, так и внешние ручки с механическим аварийным открыванием.

Суть законопроекта весьма понятна: если в результате аварии выходит из строя батарея или проводка электромобиля, его двери все равно должны открываться вручную.

Как пишет Autoblog, многие электромобили уже оснащены механическими дверными ручками в салоне, но владельцы часто испытывают трудности с их поиском или управлением в стрессовых ситуациях. Иногда такие ручки вообще не работают. Сбои в работе в холодную погоду, задержки срабатывания и защемления пальцев также вызывают недовольство.

Проблема касается не только Китая. Ранее в этом месяце один из владельцев электромобилей Rivian публично призвал к более заметным аварийным дверным ручкам после того, как не смог их найти во время отключения электроэнергии у авто.

Хотя новые правила затронут несколько марок, включая BYD и Mercedes-Benz, электромобили Tesla оказалась в центре особого внимания.

Все модели Tesla используют утопленные, электронно управляемые ручки, которые сливаются с кузовом. Со стороны владельцев этих электромобилей растет число жалоб на то, что происходит при отключении питания системы