35 секунд на посылку: Новая почта запустила второе отделение самообслуживания

В Киеве заработало второе отделение самообслуживания, где клиенты могут самостоятельно получать и отправлять посылки без очередей и без оператора всего за 35 секунд. Об этом говорится в сообщении компании.

Как работают отделения

Сейчас сеть Новой почты имеет два полноценных отделения самообслуживания в Киеве: № 256 и № 26.

Кроме того, 350 зон самообслуживания, оборудованных цифровой помощницей Сэнди, установлены в других отделениях компании по всей Украине.

«27% посылок было получено через самообслуживание в первый же день, — отмечает Максим Стужук, руководитель отделения № 256 в Киеве. — Это очень высокий результат. Посетители охотно пробуют новый формат и все чаще выбирают самообслуживание».

Как получить посылку

Для получения посылки достаточно отсканировать штрих-код в приложении или ввести номер телефона на экране, оплатить доставку и забрать посылку из автоматически подсвеченной ячейки.

Весь процесс сопровождает цифровая помощница Сэнди, которая помогает легко сориентироваться и дает пошаговые подсказки.

Процесс отправки посылки также прост: нужно создать отправку через терминал самообслуживания или выбрать одно из заранее созданных через приложение, оплатить доставку при необходимости, при необходимости можно обратиться к оператору для допаковки или оставить уже упакованную посылку в специальном боксе.

Планы компании

Отделения самообслуживания будут постепенно масштабироваться в сети. Так, уже в феврале новые отделения самообслуживания откроют в Киеве, Ирпене, Житомире, Кропивницком, Виннице и Одессе. В общей сложности на 2026 год запланировано открытие 20 отделений нового формата.