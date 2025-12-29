Из Уголовного кодекса планируют исключить понятия грабеж, разбой и мошенничество

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса Украины предлагает отказаться от советского наследия и полностью изменить логику квалификации преступлений против собственности. Привычные для юристов и граждан статьи — кража, грабеж, разбой, мошенничество и вымогательство — могут исчезнуть из законодательства, пишет Судебно-юридическая газета.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменение философии: от «формы» к «размеру»

Авторы проекта предлагают отойти от классификации преступления по способу его совершения (тайком, открыто или с обманом). Вместо этого главным критерием тяжести преступления станет размер причиненного имущественного ущерба.

Разработчики объясняют это так: для преступлений против собственности определяющим признаком является сумма ущерба. Способ совершения (например, дерзость грабителя по сравнению с тихостью вора) характеризует личность преступника, но не меняет сути экономического преступления.

Что придет на замену?

Вместо десятка различных статей вводится унифицированное понятие — «похищение чужого имущества».

Под эту категорию подпадают действия, совершенные:

Тайно (аналог кражи).

Открыто (аналог грабежа).

С обманом или злоупотреблением доверием (аналог мошенничества).

Все эти действия будут квалифицироваться по единым статьям в зависимости от суммы ущерба (движимое имущество):

Преступление 1 степени: причинен существенный имущественный ущерб.

Преступление 3 степени: причинен значительный имущественный ущерб.

Преступление 5 степени: причинен тяжкий имущественный ущерб.

Отдельно выделено завладение имуществом с применением насилия или угрозы (ст. 6.1.10), что также квалифицируется как преступление 3 степени (при условии существенного ущерба).

Новая математика наказаний

Проект вводит четкую градацию имущественного ущерба, которая привязана к расчетной единице:

Существенный ущерб: до 50 расчетных единиц (квалифицируется как «проступок» — мелкое хищение).

Существенный ущерб: от 50 до 500 единиц.

Значительный ущерб: от 500 до 5 000 единиц.

Тяжелый ущерб: более 5 000 единиц.

Что такое «чужое имущество»?

Новый кодекс также дает четкое определение объекта преступления. Чужим имуществом считаются вещи, средства, цифровые активы и права, которые:

Имеют владельца и не находятся во владении виновного.

Имеют владельца и находятся в законном владении виновного (например, аренда), но присваиваются им незаконно.

Эта реформа является не просто косметической поправкой, а полной перестройкой архитектуры уголовного права Украины, цель которой — упростить квалификацию преступлений и модернизировать подходы к наказаниям за имущественные правонарушения.