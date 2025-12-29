Multi от Минфин
українська
29 декабря 2025, 15:08

Из Уголовного кодекса планируют исключить понятия грабеж, разбой и мошенничество

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса Украины предлагает отказаться от советского наследия и полностью изменить логику квалификации преступлений против собственности. Привычные для юристов и граждан статьи — кража, грабеж, разбой, мошенничество и вымогательство — могут исчезнуть из законодательства, пишет Судебно-юридическая газета.

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса Украины предлагает отказаться от советского наследия и полностью изменить логику квалификации преступлений против собственности.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменение философии: от «формы» к «размеру»

Авторы проекта предлагают отойти от классификации преступления по способу его совершения (тайком, открыто или с обманом). Вместо этого главным критерием тяжести преступления станет размер причиненного имущественного ущерба.

Разработчики объясняют это так: для преступлений против собственности определяющим признаком является сумма ущерба. Способ совершения (например, дерзость грабителя по сравнению с тихостью вора) характеризует личность преступника, но не меняет сути экономического преступления.

Что придет на замену?

Вместо десятка различных статей вводится унифицированное понятие — «похищение чужого имущества».

Под эту категорию подпадают действия, совершенные:

  • Тайно (аналог кражи).
  • Открыто (аналог грабежа).
  • С обманом или злоупотреблением доверием (аналог мошенничества).

Все эти действия будут квалифицироваться по единым статьям в зависимости от суммы ущерба (движимое имущество):

  • Преступление 1 степени: причинен существенный имущественный ущерб.
  • Преступление 3 степени: причинен значительный имущественный ущерб.
  • Преступление 5 степени: причинен тяжкий имущественный ущерб.

Отдельно выделено завладение имуществом с применением насилия или угрозы (ст. 6.1.10), что также квалифицируется как преступление 3 степени (при условии существенного ущерба).

Новая математика наказаний

Проект вводит четкую градацию имущественного ущерба, которая привязана к расчетной единице:

  • Существенный ущерб: до 50 расчетных единиц (квалифицируется как «проступок» — мелкое хищение).
  • Существенный ущерб: от 50 до 500 единиц.
  • Значительный ущерб: от 500 до 5 000 единиц.
  • Тяжелый ущерб: более 5 000 единиц.

Что такое «чужое имущество»?

Новый кодекс также дает четкое определение объекта преступления. Чужим имуществом считаются вещи, средства, цифровые активы и права, которые:

  • Имеют владельца и не находятся во владении виновного.
  • Имеют владельца и находятся в законном владении виновного (например, аренда), но присваиваются им незаконно.

Эта реформа является не просто косметической поправкой, а полной перестройкой архитектуры уголовного права Украины, цель которой — упростить квалификацию преступлений и модернизировать подходы к наказаниям за имущественные правонарушения.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
Перший Потужний
Перший Потужний
29 декабря 2025, 15:25
#
А для чого? Поліцаї і так часто губляться в статтях, і за показаннями колишніх поліцаїв, самі поліцаї знають виключно ті статті, за котрі, цитую «дрюкають на планьорках», тож сенс такої «зміни», красти не перестануть, як і кількість розкриттів по таких злочинах не збільшиться, тому все що подається під грифом «відмовитися від радянської спадщини» — це якась єрунда) ну, бо воно вже в історії, можна спалити всі підручники на рос, завалити всі пам`ятники пов`язані бодай якось з рф, але від цього історію не зміниш) І тому, народу України то під соусом «вимагає МВФ», то під соусом «відмовитися від радянської спадщини» подають всяку хрінь, котра не має реального сенсу, котра нічого взагалі не змінює реально, це називається зміна заради зміни, а в контексті держави, це чисто освоїти якусь частинку коштів, адже на «розробку» цієї «геніальної» зміни залучалися люди, котрим платять бабло з казни.
Короче, це із циклу «перейменуємо всі вулиці, але в нас буде мером Харкова пан Адольфович», от під час війни це найважливіше, більше ж немає чим займатися)
Так само як і «шаги», корі через 5−10 років запропонують перейменувати в «кроки», щоб «ще більше піти від кацапського імпереалізму»)))

Це називається патріотичний іді о ти зм, коли з нотками видуманого патріотизму, пропонують всяку дурість, головне щоб там хоча б віддалено був присутній натягнутий за вуха «патріотизм», тоді це можна вже подавати на широкий загал.
+
0
ippolit kavarzin
ippolit kavarzin
29 декабря 2025, 15:55
#
Шо у лоба, шо по лбу !, як крали, так і будуть ворувати, адже сроки одні і тіж ! Тай красти так солодко і приємно !!!😜
