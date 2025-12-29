Multi от Минфин
українська
29 декабря 2025, 14:42

В даркнете нашли «злой ChatGPT» для преступлений

Эксперты по кибербезопасности компании Resecurity бьют тревогу: в теневом интернете появился новый мощный инструмент — DIG AI. Это полностью нецензурированный ассистент на базе искусственного интеллекта, который помогает преступникам создавать все: от инструкций по изготовлению взрывчатки до контента сексуального насилия над детьми. Об этом сообщается на сайте компании.

Эксперты по кибербезопасности компании Resecurity бьют тревогу: в теневом интернете появился новый мощный инструмент — DIG AI.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным аналитиков, всплеск активности использования этого инструмента пришелся на праздники в конце 2025 года, и это только начало — хакеры готовятся к масштабным атакам во время Зимней Олимпиады в Милане и ЧМ-2026 по футболу.

Что такое DIG AI?

DIG AI — это так называемая «темная» большая языковая модель (Dark LLM). В отличие от ChatGPT или Google Gemini, которые имеют этические предохранители, DIG AI «снят с тормозов».

  • Доступность: Инструмент размещен в сети Tor, не требует регистрации и доступен в несколько кликов.
  • Технология: Автор под ником Pitch утверждает, что сервис основан на взломанной версии ChatGPT Turbo.
  • Возможности: Генерация вредоносного кода, фишинговых писем, сценариев мошенничества и инструкций для террористической деятельности.

Основные угрозы

Наибольшую обеспокоенность вызывает универсальность инструмента. Resecurity подтвердили, что DIG AI создает гиперреалистичные изображения и видео насилия над детьми или модифицирует фото реальных детей. Это создает новые вызовы для правоохранительных органов, ведь такой контент трудно отличить от реального, а законодательство многих стран еще не адаптировано к «синтетическим» преступлениям.

Также доступна генерация пошаговых инструкций по созданию взрывных устройств и оружия, а также автоматизация создания бэкдоров для веб-сайтов и написания вирусов.

Криминализация ИИ

Появление DIG AI свидетельствует о новом этапе войны в киберпространстве. Если раньше преступники использовали FraudGPT или WormGPT для текстовых афер, то теперь они получили мультимодальный инструмент для тяжких преступлений. В то время как мировое сообщество пытается регулировать этический ИИ, в даркнете формируется параллельная индустрия, где ИИ выступает главным орудием.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
