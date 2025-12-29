Multi от Минфин
29 декабря 2025, 13:21

ООН собрала только половину средств для Украины в 2025 году

Международная поддержка гуманитарных потребностей Украины демонстрирует тревожную тенденцию к снижению. По состоянию на 26 декабря 2025 года План гуманитарного реагирования для Украины профинансирован лишь на 51,8%, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ООН.

Международная поддержка гуманитарных потребностей Украины демонстрирует тревожную тенденцию к снижению.

Это резкое падение по сравнению с прошлым годом: в конце 2024 года аналогичный план был покрыт на 70%. Ситуация осложняется тем, что план на этот год был заранее сокращен — ООН запросила на $0,5 млрд меньше, чем в прошлом году, но даже эту уменьшенную сумму собрать не удалось.

Динамика падения помощи

Статистика за годы полномасштабной войны показывает неутешительную траекторию снижения донорской активности:

  • 2022 год: План ($4,29 млрд) профинансирован на 87,9%. Общая помощь (с другими источниками) достигла $4,55 млрд.
  • 2023 год: План ($3,95 млрд) профинансирован на 73,9%. Общая помощь — $3,61 млрд.
  • 2024 год: План (3,11 млрд долларов) профинансирован на 77%. Общая помощь — 2,65 млрд долларов.
  • 2025 год: План (2,63 млрд долларов) профинансирован на 51,8%. Общая помощь в настоящее время составляет лишь 1,5 млрд долларов.

Последствия: сокращение программ выживания

В ООН отмечают, что «резкое внезапное сокращение финансирования» уже имеет последствия. Гуманитарные организации вынуждены останавливать критически важные проекты. Наибольшие пробелы возникли в следующих сферах:

  • Водоснабжение и санитария.
  • Здравоохранение.
  • Денежная помощь населению.
  • Социально-правовая защита.

Особенно страдают местные неправительственные организации, которые часто являются непосредственными исполнителями программ на местах.

Помощь беженцам также под угрозой

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) также сообщает о дефиците средств.

Потребности внутри Украины профинансированы лишь на 44% (против 55% в прошлом году).

Региональный план поддержки беженцев за рубежом покрыт лишь на 32% (против 37% в прошлом году).

Кто продолжает помогать

Несмотря на общий спад, ряд партнеров продолжает выделять значительные средства. Топ-5 доноров Плана гуманитарного реагирования в 2025 году:

  • Европейская Комиссия — 249,8 млн долларов.
  • Норвегия — 179,1 млн долларов.
  • Германия — 170,3 млн долларов.
  • США — $148,6 млн.
  • Великобритания — 103,6 млн долларов.
