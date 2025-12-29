Экс-посол Германии Анка Фельдгузен станет новым бизнес-омбудсменом Украины

Министерство экономики Украины обнародовало проект распоряжения Кабмина о назначении Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Кандидатура Фельдгузена была утверждена Наблюдательным советом Совета бизнес-омбудсмена еще месяц назад — 25 ноября 2025 года. Теперь решение должно быть официально закреплено правительством.

Кто такая Анка Фельдгузен

Назначение Анки Фельдгузен является знаковым событием, поскольку она является хорошо известным и авторитетным дипломатом в Украине.

С 2019 по 2023 год она занимала должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине.

Она свободно владеет украинским языком и обладает глубоким пониманием политического и экономического контекста страны, работая на различных дипломатических должностях в Киеве еще с 90-х годов.

Чем будет заниматься новый омбудсмен

Главная задача Совета бизнес-омбудсмена — быть независимым арбитром в спорах между бизнесом и государственными органами.

«Совет бизнес-омбудсмена является институтом, который помогает предпринимателям во внесудебном порядке защищать законные права и интересы во взаимодействии с органами государственной власти. Непрерывность его работы — критически важна для доверия бизнеса к государственным институтам», — говорится в пояснении Минэкономики.

Ожидается, что опыт Фельдгузена поможет в снижении административных барьеров для предпринимателей и улучшении инвестиционного климата через эффективный диалог с властью.