Министерство экономики Украины обнародовало проект распоряжения Кабмина о назначении Анки Фельдгузен на должность бизнес-омбудсмена Украины. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.
Экс-посол Германии Анка Фельдгузен станет новым бизнес-омбудсменом Украины
Кандидатура Фельдгузена была утверждена Наблюдательным советом Совета бизнес-омбудсмена еще месяц назад — 25 ноября 2025 года. Теперь решение должно быть официально закреплено правительством.
Кто такая Анка Фельдгузен
Назначение Анки Фельдгузен является знаковым событием, поскольку она является хорошо известным и авторитетным дипломатом в Украине.
С 2019 по 2023 год она занимала должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Украине.
Она свободно владеет украинским языком и обладает глубоким пониманием политического и экономического контекста страны, работая на различных дипломатических должностях в Киеве еще с 90-х годов.
Чем будет заниматься новый омбудсмен
Главная задача Совета бизнес-омбудсмена — быть независимым арбитром в спорах между бизнесом и государственными органами.
«Совет бизнес-омбудсмена является институтом, который помогает предпринимателям во внесудебном порядке защищать законные права и интересы во взаимодействии с органами государственной власти. Непрерывность его работы — критически важна для доверия бизнеса к государственным институтам», — говорится в пояснении Минэкономики.
Ожидается, что опыт Фельдгузена поможет в снижении административных барьеров для предпринимателей и улучшении инвестиционного климата через эффективный диалог с властью.
