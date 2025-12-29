YouTube «захватывают» некачественные видео, созданные ИИ

YouTube переполнен низкокачественным контентом, сгенерированным нейросетями. Согласно новому исследованию компании Kapwing, более 20% видео, которые алгоритм предлагает новым пользователям, — это бессодержательные ролики, созданные для накрутки просмотров.

Масштабы проблемы

Исследователи проанализировали 15 000 самых популярных каналов мира (топ-100 в каждой стране). Результаты впечатляют:

278 топовых каналов полностью состоят из AI-видео.

В сумме они собрали 63 млрд просмотров и 221 млн подписчиков.

Годовой доход этой «индустрии» на платформе оценивают в $117 млн.

Эксперимент с новым, «чистым» аккаунтом показал, что из 500 первых рекомендованных видео 104 оказались сгенерированными ИИ. Треть контента — бессмысленные видео, созданные исключительно для удержания внимания.

Этот контент часто не имеет сюжета, является сюрреалистическим и ориентированным на детей или нетребовательного зрителя.

Украинский след

Интересно, что значительная часть такого контента производится в странах со средним уровнем дохода, где есть хороший доступ к интернету, а доход от монетизации YouTube превышает среднюю зарплату.

Журналист Макс Рид, исследующий эту тему, отмечает:

«В основном это страны со средним уровнем дохода, такие как Украина, многие люди в Индии, Кении, Нигерии, Бразилии и Вьетнаме. Это места с относительной свободой доступа к социальным сетям».

Люди в этих регионах покупают курсы по созданию вирусного AI-контента и превращают это в бизнес, заваливая платформы тысячами однотипных видео, чтобы угодить алгоритмам.

Реакция YouTube

Представитель YouTube заявил, что генеративный ИИ — это лишь инструмент, который можно использовать как для качественного, так и для плохого контента. Платформа обещает удалять видео только в том случае, если они нарушают правила сообщества, независимо от того, кто их создал — человек или машина.