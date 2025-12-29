Индекс Эспрессо: В Украине на 17% подорожала чашка кофе в год

41 грн в среднем стоит чашка эспрессо в Украине в декабре этого года. За год чашка кофе выросла в цене на 17%. В общей сложности почти в 2 раза поднялась цена на эспрессо с начала полномасштабной. Дороже всего сейчас эспрессо на Львовщине, а дешевле всего можно попробовать кофе на Хмельнитчине. Об этом говорится в данных Опенадатабота.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились цены на кофе

Кофе в Украине снова подорожал: 41 грн составила средняя цена чашки эспрессо в декабре 2025 года. Это на 17% больше, чем в декабре прошлого года, когда чашку кофе можно было приобрести за 35 грн. В целом эспрессо подорожало почти в 2 раза с начала полномасштабной.

Где самый дорогой и самый дешевый кофе

Дороже всего эспрессо сейчас пьют на Львовщине — в среднем, 47 гривен за чашку. За год цена здесь выросла на 19%. Регион впервые за последние годы возглавил кофейный рейтинг, вытеснив многолетнего южного лидера.

Одещина, которая два года была рекордсменом по ценам на кофе, в декабре 2025 года оказалась на втором месте — 45 гривен за эспрессо.

Самое дешевое эспрессо уже третий год можно найти на Хмельнитчине — 33 гривны за чашку. Даже несмотря на то, что и здесь за год, цена выросла на 18%. За 35 гривен можно выпить эспрессо в Запорожской и Кировоградской областях.

А вот самый большой годовой прирост стоимости эспрессо зафиксирован на прифронтовой Сумщине: +26%. Несмотря на это, средняя цена все еще ниже общеукраинской — 36 гривен. Отметим, что еще в прошлом году Сумщина была среди регионов с самым дешевым кофе.