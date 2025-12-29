Multi от Минфин
29 декабря 2025, 10:17 Читати українською

Мировые сборы третьей части «Аватара» достигли $500 млн

Мировые сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» режиссера Джеймса Кэмерона достигли $500 млн. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Мировые сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» режиссера Джеймса Кэмерона достигли $500 млн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным The Hollywood R eporter, сборы третьего «Аватара» преодолели отметку в $500 млн в Рождество 25 декабря. 24 декабря общая сумма сборов в домашнем прокате в Северной Америке составила $129,2 млн, а за рубежом —$353,6 млн.

Ранее Джеймс Кэмерон заявлял, что съемки четвертого фильма по «Аватару» завершены наполовину.

«Мы полностью написали пятый фильм, и у меня есть идеи для шестого и седьмого, хотя я, вероятно, передам эстафету [другому кинематографисту] к тому моменту», — отмечал режиссер.

О чем фильм

«Аватар: Пламя и пепел» — третья часть фильмов Кэмерона о планете Пандора. Предыдущая лента «Аватар: Путь воды», которая вышла в 2022 году, рассказывала о том, как землянин Джейк Салли, принявший образ гуманоида, и представительница народа на’ви Нейтири создали семью и растят вместе детей. Однако однажды на Пандору нападают корыстные захватчики с Земли, которые хотят забрать все ценные ресурсы планеты.

Действие третьей части, которая вышла в прокат 19 декабря, развивается спустя неделю после финала «Аватар: Путь воды». В этой ленте семья Салли и Нейтири сталкивается с враждебным кланом пламени и пепла. К главным ролям в триквеле вернулись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет, Сигурни Уивер и другие актеры.

Читайте также: Режиссер «Титаника» и «Аватар» официально стал долларовым миллиардером

Напомним

Как писал ранее «Минфин», режиссер Джеймс Кэмерон, чьи фильмы являются синонимом кассового успеха, официально присоединился к клубу режиссеров-миллиардеров. По оценкам Forbes, состояние 71-летнего создателя «Титаника» и «Аватару» достигло $1,1 миллиарда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
