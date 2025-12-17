Режиссер «Титаника» и «Аватар» официально стал долларовым миллиардером

Режиссер Джеймс Кэмерон, чьи фильмы являются синонимом кассового успеха, официально присоединился к клубу режиссеров-миллиардеров. По оценкам Forbes, состояние 71-летнего создателя «Титаника» и «Аватару» достигло $1,1 миллиарда.

Обогнал даже Спилберга

Интересно, что сам режиссер свой статус миллиардера отрицает:

«Я бы хотел быть миллиардером… Эта „миллиардная штука“ предусматривает определенные соглашения, которых не существовало, во-первых, и во-вторых, чтобы стать миллиардером, я должен не тратить ни цента за 30 лет», — пояснил он.

Сколько принес Аватар

Первый «Аватар» принес Кэмерону более $350 миллионов прибыли. Второй — еще $250 миллионов. А фильм «Аватар: Огонь и Зола» прогнозируемо соберет $2 миллиарда. Forbes прогнозирует, что личная прибыль Кэмерона от этой ленты составит минимум $200 миллионов.

Кроме того, Кэмерон постоянно получает миллионные лицензионные отчисления за использование интеллектуальной собственности «Аватару» (игрушки, мерчи, тематический парк Disney's Animal Kingdom).

Но хотя Кэмерон обогнал Спилберга по чистоте состояния, то есть заработал только из кино, его финансы и близко не достигли уровня других культовых режиссеров.

Говорят, что Спилберг имеет 7,1 миллиарда долларов, Джордж Лукас — 5,3, Питер Джексон — 1,7, Тайлер Перри — 1,4. И завершает эту пятерку именно Кэмерон со своими 1,1 миллиардом долларов.