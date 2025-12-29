Топ-бренды продаж новых легковых автомобилей в ЕС

В странах ЕС с января по ноябрь было зарегистрировано 9 860 092 новых легковушек. Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которые за 11 месяцев были реализованы в количестве более 1,1 млн ед. Относительно аналогичного периода в прошлом году Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%. Об этом пишет «Укравтопром».