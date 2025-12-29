В странах ЕС с января по ноябрь было зарегистрировано 9 860 092 новых легковушек. Среди этих авто наибольшим спросом пользовались модели бренда Volkswagen, которые за 11 месяцев были реализованы в количестве более 1,1 млн ед. Относительно аналогичного периода в прошлом году Volkswagen улучшил свои продажи в ЕС на 4,7%. Об этом пишет «Укравтопром».
Топ-бренды продаж новых легковых автомобилей в ЕС
Топ-10 брендов на рынке новых легковушек ЕС
- Volkswagen — 1 120 050 ед. (+4,7%);
- Toyota — 676 625 ед. (-6,5%);
- Skoda — 664 142 ед. (+10%);
- Renault — 604 236 ед. (+6,9%);
- BMW — 586959 ед. (+4%);
- Mercedes-Benz — 510 810 ед. (+1,4%);
- Dacia — 510 322 ед. (+5,2%);
- Peugeot — 509 407 ед. (-2,8%);
- Ауди — 476 204 ед. (-0,1%);
- Hyundai — 382 582 ед. (-1,6%).
