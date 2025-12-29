Multi от Минфин
29 декабря 2025, 9:10 Читати українською

Производитель роботов-уборщиков, компания Dreame, представит свой первый электромобиль в Лас-Вегасе (фото)

Известная своими роботами-уборщиками компания Dreame Technology уже несколько месяцев настойчиво демонстрирует намерения представить как минимум один спортивный электромобиль. Китайские издания теперь утверждают, что анонс намечен на первую половину января, официальная презентация должна состояться на CES 2026 в Лас-Вегасе, пишет CarNewsChina.

Известная своими роботами-уборщиками компания Dreame Technology уже несколько месяцев настойчиво демонстрирует намерения представить как минимум один спортивный электромобиль.
Фото: carnewschina

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно о электромобиле

При этом Dreame продолжает демонстрировать эскизные изображения машины, которая внешне обретает более самобытные черты по сравнению с предыдущими вариантами дизайна, который беззастенчиво копировал Bugatti. На рынок первый электромобиль Dreame должен выйти в 2027 году. Новые изображения спорткара Dreame позволяют говорить о наличии у него монолитной задней светотехники со сложной внутренней архитектурой, двух развитых диффузоров в заднем бампере и антикрыла на кромке багажника, которое заходит своими боковыми элементами в сторону задних крыльев.

В профиль проглядываются четыре двери без наружных ручек, развитый аэродинамический обвес и условное отсутствие передних стоек, которые визуально скрыты от внешнего наблюдателя и создают ощущение авиационного кокпита. Предполагается, что тормозные механизмы будут использовать углекерамические элементы.

О силовой установке и трансмиссии официальных данных нет, но слухи приписывают спорткару Dreame наличие более 1000 лошадиных сил и чисто электрическую основу. До 100 км/ч машина должна ускоряться менее чем за две секунды.

Слухи также приписывают модели особую систему охлаждения силовой установки, которая будет использовать хладагент для поддержания температуры на уровне 15 градусов Цельсия.

Dreame будет выпускать не только спортивные электромобили, но и ориентированные на высочайший уровень комфорта. Роскошный седан и кроссовер также были продемонстрированы китайской публике на эскизах.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
