українська
29 декабря 2025, 8:48

Из россии начали уходить иностранные бренды, которые пришли после начала войны

Иностранные бренды стали намного реже приходить на российский рынок и чаще уходить из россии, подвела итоги в 2025 года консалтинговая компания IBC Realty. В частности, решили уйти многие из 60 брендов, которые пришли в страну в 2023—2024 гг., следует из ее отчета, пишет The Moscow Times.

Иностранные бренды стали намного реже приходить на российский рынок и чаще уходить из россии, подвела итоги в 2025 года консалтинговая компания IBC Realty.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Уход иностранных брендов

По данным компании, в этом году в россию пришли вдвое меньше международных брендов, чем в два предыдущих года: 12 против 25 и 23 в 2023—2024 гг. Среди них, уже традиционно после начала войны, больше всего компаний из Италии, Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана.

Уходят прежде всего бренды одежды и обуви. На них приходится половина из закрывшихся в этом году в торговых центрах 320 магазинов, подсчитала консалтинговая компания Core.XP.

Магазины новых брендов в 2025 г. заняли 9,7 тыс. кв м помещений на улицах и в торгцентрах, однако те, кто решил уйти с рынка или сократить сеть, освободили почти вдвое больше — 17,6 тыс кв м., подсчитала IBC Realty.

По ее данным, основная часть закрытий пришлась на москву: здесь международные ритейлеры подписали вдвое меньше договоров аренды магазинов, чем расторгли, работу прекратили 32 их магазина. NF Group насчитала не менее 12 fashion-брендов, которые в этом году покинули Россию.

Среди тех, кто решил полностью уйти с рынка, IBC Realty называет крупных турецких fashion-ритейлеров AC&Co и Mudo, открывшихся во время бума турецких брендов в россии в 2023 г.

«Это знаковые для турецкого рынка бренды, одни из лидеров национального ритейла. Я знаю, что они были сильно разочарованы спросом и ушли, потому что не видели смысла вкладываться на перспективу и терпеть», — говорит консультант по торговой недвижимости, работавший с Mudo.

Несколько брендов, «импортозаместивших» в том же 2023 г. ушедшие с российского рынка компании, теперь сокращают свои сети магазинов, указывают аналитики IBC Realty. В пример они приводят бренды, занявшие российские магазины модного конгломерата Inditex — Maag (заменил Zara), Dub (бывшая Pull & Bear), Vilet (бывшая Stradivarius), Ecru (экс-Bershka). Сокращают сети также итальянские OVS и Replay. У всех них тоже скромные финансовые результаты, знает консультант по торговой недвижимости.

Иностранцы не выдерживают замерзания российской экономики и высокой конкуренции, объясняют эксперты. Эти факторы давят на всех ритейлеров, но у международных брендов это усугубляется непростой задачей вывести прибыль из страны, да и вообще взаимодействовать с иностранными штаб-квартирами дается сейчас нелегко, говорит консультант по недвижимости.

Источник: Минфин
