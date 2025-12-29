Multi от Минфин
29 декабря 2025, 8:29 Читати українською

Кабмин упростил доступ к лекарствам и открыл продажу безрецептурных препаратов на АЗС

Кабинет министров принял ряд решений, направленных на снижение цен на лекарства и повышение их доступности. К ним относится и торговля безрецептурными лекарствами на АЗС. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Кабинет министров принял ряд решений, направленных на снижение цен на лекарства и повышение их доступности.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменится

  • обязательная реализация в аптеках государственных и коммунальных учреждений здравоохранения лекарственных средств с тремя низкими ценами из Национального каталога;
  • разрешение розничной торговли безрецептурным лекарством на автозаправочных станциях (АЗС) при наличии лицензии;
  • обновление требований к специалистам аптечной сферы;
  • утверждение порядка предоставления маркетинговых услуг в сфере обращения лекарств.

Лекарства по самым низким ценам в аптеках медучреждений

Аптеки в государственных и коммунальных больницах обязаны продавать только препараты с тремя низкими ценами среди аналогов с одинаковым составом, дозировкой и формой выпуска. Это гарантирует пациентам доступ к экономически выгодным препаратам и предотвращает продажи дорогих торговых марок, которые не эффективнее более дешевых аналогов.

«Государство в три этапа ввело реферирование и декларирование цен и создало Национальный каталог лекарственных средств, в который уже внесено почти 11 тысяч позиций. (…) в случае замены более дорогих препаратов на более дешевые аналоги средний чек украинцев на лекарства может снизиться ориентировочно на 38%», — пояснил министр здравоохранения.

Торговля на АЗС

Изменения в лицензионные условия позволяют продавать безрецептурные препараты на АЗС без создания аптеки или ее структурного подразделения. Продажа лекарств может производиться работниками АЗС при наличии соответствующей лицензии.

Продажа на АЗС предусматривает:

  • соблюдение условий хранения лекарств, определенных изготовителем;
  • наличие уполномоченного лица с соответствующим фармацевтическим образованием для контроля качества;
  • устройство отдельной зоны для хранения лекарств, отдельно от других товаров.

Допускается продажа через вендинговые автоматы при соблюдении условий хранения и контроля. Цель изменений — повысить физическую доступность лекарств в сельской местности, прифронтовых районах и в ночное время, когда аптеки часто недоступны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
