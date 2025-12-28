Видеокарты начали продавать «по талонам»

Кризис на рынке полупроводников, вызванный ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, вышел на новый уровень. Вслед за удорожанием оперативной памяти (RAM) и SSD-накопителей дефицит достался видеокартам. Ведущие розничные сети уже начали вводить ограничения на продажу графических адаптеров. Об этом сообщает Tom's Hardware.

Что происходит в магазинах

По данным издания ITmedia, крупные японские ритейлеры (в том числе популярный магазин Tsukumo eX. в Акихабаре — квартал в Токио) ввели правило: «одна видеокарта в одни руки». Ограничения касаются моделей среднего и высокого сегментов:

Nvidia — GeForce RTX 5060 Ti (16GB) и выше.

AMD — серия Radeon RX 9000 и выше.

Продавцы сообщают, что Nvidia прекратила поставки видеопамяти (VRAM) своим партнерам-производителям плат.

«Карточки с большим объемом памяти стало очень тяжело закупать. Мы не знаем, когда придет следующая партия и придет ли она вообще», — отмечают в магазинах.

Причина кризиса — Искусственный интеллект

Весь мир столкнулся с «памятным голодом» из-за беспрецедентного спроса со стороны обслуживающих ИИ дата-центров. Гиганты рынка (Samsung, SK Hynix, Micron) переориентировали мощности на производство дорогостоящей памяти для ШИ-серверов, сократив выпуск обычной DRAM и GDDR.

Последствия для рынка уже ощутимы:

Скачок цен: Модули RAM и SSD в 2025 году уже подорожали более чем на 246%.

Остановка продаж Компания Framework прекратила продажу отдельных планок памяти, а некоторые японские магазины вообще заморозили заказы на готовые ПК к 2026 году.

Дефицит VRAM: Поскольку видеопамять базируется на той же технологии, что и оперативная, производители видеокарт (Nvidia, AMD, Intel) вынуждены сокращать выпуск продукции для геймеров.

Прогноз на 2026 год: улучшения не будет

Аналитики и лидеры отрасли утверждают, что дефицит будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2026 года. Производители чипов не спешат расширять мощности, опасаясь «пузырька ИИ». Даже если строительство новых заводов начнется сегодня, они заработают всего через несколько лет.

Геймеры советуют либо беречь свои текущие устройства, либо готовиться к заоблачным ценам на любое железо, содержащее модули памяти.