Кабмин дополнительно направил 3,1 млрд грн на вооружение и ремонт техники ВСУ

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительного финансирования для нужд сектора обороны. Речь идет о 3,1 млрд. грн., которые будут переданы Министерству обороны Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

На что потратят средства

Дополнительный финансовый ресурс будет распределен по нескольким стратегическим направлениям:

Развитие и закупка: приобретение новых образцов вооружения;

Модернизация: улучшение технических характеристик оружия;

Ремонт: восстановление поврежденной или устаревшей военной техники.

Откуда взялись деньги

Как отметила Юлия Свириденко, эти средства не нуждались в новых заимствованиях или увеличении налоговой нагрузки. Сумму в 3,1 млрд грн удалось аккумулировать благодаря сокращению расходов государственного бюджета в течение всего 2025 года.