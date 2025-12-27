Кабинет Министров Украины принял решение о выделении дополнительного финансирования для нужд сектора обороны. Речь идет о 3,1 млрд. грн., которые будут переданы Министерству обороны Украины. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кабмин дополнительно направил 3,1 млрд грн на вооружение и ремонт техники ВСУ
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
На что потратят средства
Дополнительный финансовый ресурс будет распределен по нескольким стратегическим направлениям:
- Развитие и закупка: приобретение новых образцов вооружения;
- Модернизация: улучшение технических характеристик оружия;
- Ремонт: восстановление поврежденной или устаревшей военной техники.
Откуда взялись деньги
Как отметила Юлия Свириденко, эти средства не нуждались в новых заимствованиях или увеличении налоговой нагрузки. Сумму в 3,1 млрд грн удалось аккумулировать благодаря сокращению расходов государственного бюджета в течение всего 2025 года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии