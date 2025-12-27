НБУ продал на межбанке за неделю $895 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 22 по 26 декабря, купил на межбанковском рынке $0,30 млн и продал $895,30 млн. Чистая продажа валюты составила $895 млн против $1 173,55 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.