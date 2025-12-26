Украинцы затариваются перед праздниками: розничная торговля взлетела на 14% в ноябре

Экономическая активность в Украине ускоряется в конце года. По оперативным данным, оборот розничной торговли демонстрирует уверенный рост, особенно в осенний период.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Годовой прирост: За 11 месяцев 2025 года (январь-ноябрь) объем торговли вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госстат.

Ноябрьский скачок: Отдельно в ноябре 2025 года зафиксировано резкое оживление потребительского спроса — показатель вырос на 14,1% по сравнению с ноябрем 2024 года.

Значительное ускорение темпов в ноябре (почти вдвое больше среднегодового показателя), вероятно, связано с эффектом «Черной пятницы» и ранним началом сезона предпраздничных покупок. Это свидетельствует об адаптации бизнеса и постепенном восстановлении покупательной способности населения.