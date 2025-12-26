Живут на свои: топ-5 стран и административных единиц с долгом меньше 5% ВВП

В то время как мир утопает в кредитах, а глобальный долг достиг критической отметки в 94,7% от мирового ВВП, существует клуб стран, которым удалось избежать этого бремени. Согласно данным МВФ, опубликованным Visual Capitalist, лидером рейтинга стал регион, живущий за счет азарта, а Европу в топе представляет только одно карликовое государство.

Лидеры рейтинга: Нулевые долги и «игровая империя»

Абсолютным лидером 2025 года стал Макао (специальный административный район Китая). Его соотношение долга к ВВП составляет 0,0%. Секрет успеха «азиатского Лас-Вегаса» прост: миллиардные доходы от игорного бизнеса и здоровая финансовая подушка позволяют правительству вообще не занимать деньги.

На втором месте — Лихтенштейн с показателем 0,5%. Это единственная европейская страна в десятке. Княжество является уникальным финансовым центром, где количество зарегистрированных компаний превышает количество жителей (около 41 000 человек), а в начале 2025 года вакансий там было больше, чем всего населения.

Азиатское доминирование и нефтяные деньги

Азия является бесспорным лидером по количеству стран с низким долгом. Это преимущественно небольшие экономики или нефтяные гиганты. Например, Кувейт (6-е место, 7,3%) обязан своей стабильностью «черному золоту». В 2024 году страна заработала около $70 млрд на экспорте нефти, что обеспечило 80% всех поступлений в бюджет.