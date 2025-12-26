Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Валюта
Депозиты
Кредиты
Банки
Страхование
Инвестиции
Криптовалюта
Индексы
26 декабря 2025, 18:35 Читати українською

Уругвай объявил войну доллару: как местных жителей будут отучать от «зеленого»

Уругвай, одна из самых долларизированных экономик Латинской Америки, начинает масштабный «крестовый поход» против американской валюты. Глава Центрального банка страны Гильермо Толоса анонсировал пакет мер, направленных на принудительное снижение роли доллара в экономике и возрождение доверия к национальному песо. Об этом сообщает Bloomberg, 26 декабря.

Уругвай, одна из самых долларизированных экономик Латинской Америки, начинает масштабный «крестовый поход» против американской валюты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По словам Толосы, привязанность уругвайцев к доллару — это привычка времен экономической нестабильности прошлого века, которая сегодня только вредит благосостоянию граждан.

«Ваша покупательная способность при инвестировании в доллары будет очень волатильной. Инвестирование в доллары в нынешних условиях — это форма азартной игры, как в казино», — заявил банкир, обращаясь к бизнес-лидерам.

Толоса аргументирует это цифрами: долларовые текущие счета за последние два десятилетия потеряли половину своей реальной покупательной способности в Уругвае.

План действий: кнутом и пряником

Уже со следующего года регулятор начнет внедрять конкретные шаги:

  • Более жесткие требования к банкам: Повышение требований к капиталу для финансовых учреждений, выдающих кредиты в долларах.
  • Стимулы для песо: Отмена обязательных резервов для некоторых депозитов в национальной валюте, чтобы стимулировать банки активнее кредитовать в песо.
  • Цены в национальной валюте: Рассматривается требование к бизнесу обязательно указывать цены в песо (сейчас недвижимость, автомобили и дорогая техника в стране номинируются в долларах).

Контраст через реку Ла-Плата

Политика Уругвая выглядит особенно интересно на фоне его соседа — Аргентины. Ситуация по разные стороны реки Ла-Плата (которая разделяет страны) стала диаметрально противоположной:

В Аргентине президент-либертарианка Хавьер Милей проводит реформы, разрешая выплату зарплат в долларах, и не оставляет идеи вообще ликвидировать песо и закрыть Центробанк.

В Уругвае президент Яманду Орси и глава Ц Б Толоса пытаются вернуть суверенитет национальной валюты.

Реальная картина

Задача перед властью стоит амбициозная, ведь более двух третей (66%) банковских депозитов в Уругвае до сих пор хранятся в долларах США. Население привыкло доверять доллару из-за исторически высокой инфляции.

Чтобы изменить психологию граждан, властям придется доказать, что они способны удерживать инфляцию под контролем. Пока что Уругваю это удается: инфляция держится в целевом диапазоне 3−6% уже два с половиной года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
