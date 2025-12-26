Уругвай объявил войну доллару: как местных жителей будут отучать от «зеленого»

Уругвай, одна из самых долларизированных экономик Латинской Америки, начинает масштабный «крестовый поход» против американской валюты . Глава Центрального банка страны Гильермо Толоса анонсировал пакет мер, направленных на принудительное снижение роли доллара в экономике и возрождение доверия к национальному песо. Об этом сообщает Bloomberg, 26 декабря.

Что известно

По словам Толосы, привязанность уругвайцев к доллару — это привычка времен экономической нестабильности прошлого века, которая сегодня только вредит благосостоянию граждан.

«Ваша покупательная способность при инвестировании в доллары будет очень волатильной. Инвестирование в доллары в нынешних условиях — это форма азартной игры, как в казино», — заявил банкир, обращаясь к бизнес-лидерам.

Толоса аргументирует это цифрами: долларовые текущие счета за последние два десятилетия потеряли половину своей реальной покупательной способности в Уругвае.

План действий: кнутом и пряником

Уже со следующего года регулятор начнет внедрять конкретные шаги:

Более жесткие требования к банкам: Повышение требований к капиталу для финансовых учреждений, выдающих кредиты в долларах.

Стимулы для песо: Отмена обязательных резервов для некоторых депозитов в национальной валюте, чтобы стимулировать банки активнее кредитовать в песо.

Цены в национальной валюте: Рассматривается требование к бизнесу обязательно указывать цены в песо (сейчас недвижимость, автомобили и дорогая техника в стране номинируются в долларах).

Контраст через реку Ла-Плата

Политика Уругвая выглядит особенно интересно на фоне его соседа — Аргентины. Ситуация по разные стороны реки Ла-Плата (которая разделяет страны) стала диаметрально противоположной:

В Аргентине президент-либертарианка Хавьер Милей проводит реформы, разрешая выплату зарплат в долларах, и не оставляет идеи вообще ликвидировать песо и закрыть Центробанк.

В Уругвае президент Яманду Орси и глава Ц Б Толоса пытаются вернуть суверенитет национальной валюты.

Реальная картина

Задача перед властью стоит амбициозная, ведь более двух третей (66%) банковских депозитов в Уругвае до сих пор хранятся в долларах США. Население привыкло доверять доллару из-за исторически высокой инфляции.

Чтобы изменить психологию граждан, властям придется доказать, что они способны удерживать инфляцию под контролем. Пока что Уругваю это удается: инфляция держится в целевом диапазоне 3−6% уже два с половиной года.