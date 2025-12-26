Нацбанк определил новые курсы валют на понедельник, 29 декабря. Согласно данным регулятора, курсы доллара и евро выросли.
НБУ определил, каким будет курс гривны в понедельник
Курс доллара
На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 42,06 грн. Это на 13 копеек больше, чем в пятницу (41,93).
Исторический максимум доллара: 42,40 (26.11.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 49,56, что на 13 копеек больше, чем в пятницу (49,43).
Исторический максимум евро: 49,68 (25.12.2025)
Курс польского злотого
НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,6975 (в пятницу курс был 11,7401).
Источник: Минфин
