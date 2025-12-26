НБУ определил, каким будет курс гривны в понедельник

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

На понедельник НБУ установил такой курс доллара: 42,06 грн. Это на 13 копеек больше, чем в пятницу (41,93).

Исторический максимум доллара: 42,40 (26.11.2025).

В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 49,56, что на 13 копеек больше, чем в пятницу (49,43).

Исторический максимум евро: 49,68 (25.12.2025)

Курс польского злотого

НБУ на понедельник установил такой курс польского злотого: 11,6975 (в пятницу курс был 11,7401).

