25 Гбит/с в каждый дом: Япония готовит сверхбыстрый интернет

Японская корпорация NTT East объявила о запуске в Токио сверхскоростного домашнего интернета со скоростью 25 Гбит/с (FTTH) в марте 2026 года. Это в 2,5 раза быстрее нынешнего коммерческого максимума в Японии (10 Гбит/с). Об этом сообщает IEEE ComSoc Technology Blog.

25 Гбит/с для каждого дома

Новая услуга Flet Hikari 25G от NTT станет частью проекта следующего поколения IOWN (Innovative Optical and Wireless Network). Это не просто лабораторные рекорды (где японцы уже достигали скорости в 1 петабит), а настоящий коммерческий продукт для обитателей Токио.

Такая скорость позволит мгновенно загружать любой контент и обеспечит работу сложных цифровых экосистем будущего.

Пока Япония строит инфраструктуру для эпохи петабитов, Украина сосредотачивается на создании надежного «фундамента» по стандартам ЕС, где главным является не рекордная скорость, а гарантированное качество и стабильность связи в любых условиях.

Украина: Новый закон и европейские стандарты

Напомним, в Украине в конце 2025 года вступил в силу закон № 4670-IX, радикально изменяющий правила игры на рынке связи. Основная цель — имплементация норм ЕС и усиление контроля качества.

Ориентир для мобильного интернета — до 100 Мбит/с (вместо прежних 2 Мбит/с). Это соответствует европейским стандартам, хотя для обычного пользователя достаточно 30 Мбит/с.

Украинские провайдеры обязаны обеспечить 100 часов автономной работы сетей во время блэкаутов.

Европейский Союз поставил перед собой стратегическую цель «Цифровое десятилетие»: к 2030 году все домохозяйства ЕС должны иметь доступ в гигабитный интернет (1000 Мбит/с).