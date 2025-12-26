Рынок криптовалют падает: какие активы в 2025 г показали среднюю доходность 185,8%

Сектор токенизированных активов реального мира (RWA) продемонстрировал самую высокую среднюю доходность в криптоиндустрии за 2025 год. Показатель составил 185,8%, что сделало это направление главным фаворитом инвесторов на фоне общей рыночной коррекции. Об этом говорится в новом отчете CoinGecko.

Драйверы роста и изменение динамики

Успех RWA-сектора обеспечили три ключевых проекта, чьи токены показали аномальный рост:

Keeta Network: 1794,9% с начала года;

Zebec Network: +217,3%;

Maple Finance: 123,0%.

Несмотря на лидерство, аналитики отмечают, что темпы роста сегмента значительно замедлились по сравнению с 2024 годом, когда доходность RWA достигала невероятных 819,5%.

Кто еще остался «в плюсе»

Только два других нарратива смогли завершить год с положительным результатом:

Блокчейны первого уровня (L1): доходность +80,3%. Основными движками стали ориентированные на конфиденциальность Zcash (691,3%) и Monero (143,6%).

Категория «Made in America»: рост на 30,6%. Интересно, что этот показатель был достигнут исключительно благодаря успехам Zcash, компенсировавшим просадку других американских активов.

Аутсайдеры года: от AI до GameFi

Большинство популярных ранее секторов завершили 2025 год с существенными убытками.

AI-токены: несмотря на хайп, сектор упал на 50,18%. Рыночный тренд смогли проигнорировать лишь единицы, такие как Alchemist AI и Kite.

GameFi и DePIN: стали главными разочарованиями года, продемонстрировав падение на 75,16% и 76,74% соответственно. По сравнению с прошлым годом капитализация этих сегментов сократилась почти вдвое.

Экосистема Solana — большая популярность, но значительные потери

Нарратив Solana Ecosystem показал третий по величине спад — 64,2%, несмотря на высокий уровень заинтересованности среди блокчейн-экосистем. Единственным токеном, завершившим год с минимальным ростом, стал Jupiter (JLP).

Для сравнения: самые прибыльные нарративы 2024 года

В 2024 году ситуация была кардинально иной:

AI — +2 939,8%

Мемкоины — +2 185,1%

RWA — +819,5%

Исследование

В исследовании рассмотрена эффективность самых популярных криптовалютных нарративов с 1 января по 22 декабря 2025 года и с 1 января по 29 декабря 2024 года. Эффективность нарративов рассчитывалась на основе данных CoinGecko для среднесуточной доходности цены 10 крупнейших и репрезентативных токенов каждого нарратива по сравнению с началом года или первым днем ​​доступных данных о ценах токенов, запущенных в течение года.