українська
26 декабря 2025, 16:13 Читати українською

Китай ввел санкции против оборонных компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Официальный Пекин объявил о введении санкций против 20 американских оборонных компаний и 10 топ-менеджеров. Это явилось ответом на недавнее одобрение Вашингтоном масштабного пакета вооружений для Тайваня на сумму $11 млрд, сообщает Bloomberg.

Китай ввел санкции против оборонных компаний США из-за поставок оружия Тайваню

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Кто попал под ограничение

МИД Китая внесло в санкционный список такие гиганты, как:

  • Northrop Grumman Systems Corp.;
  • L3Harris Maritime Services;
  • Подразделения Boeing в Сент-Луисе;
  • Компанию Vantor (бывшая Maxar Intelligence).

Санкции подразумевают замораживание любых активов этих компаний на территории Китая и полный запрет на ведение бизнеса с китайскими структурами.

Среди подсанкционных лиц оказались влиятельные фигуры технообразования, в том числе основатель Anduril Industries Палмер Лакки и гендиректор Vantor Дэн Смут. Им запрещен въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао, а их активы в юрисдикции КНР подлежат блокированию.

Причина эскалации

Поводом для гнева Пекина стал один из самых больших в истории пакетов военной помощи Тайваню. Госдепартамент США одобрил поставки ракет, дронов и артиллерийских систем на сумму $11 млрд.

«Любые провокации, пересекающие „красную линию“ в вопросе Тайваня, получат решительный ответ. Каждый, кто имеет отношение к продаже оружия острова, поплатится за свои ошибочные действия», — заявили в МИД Китая.

Реальное влияние: символизм или угроза

Эксперты отмечают, что эти мероприятия носят преимущественно символический характер. Большинство компаний из списка и так почти не представлены на китайском рынке, а некоторые уже находились в «черных списках» КНР.

Контекст отношений США и Китая

Несмотря на санкционную риторику, обе страны пытаются стабилизировать отношения:

  • Торговое перемирие: Вашингтон и Пекин договорились о годовой паузе в торговой войне.
  • Жидкоземельные металлы Китай гарантировал США доступ к критически важному сырью для производства смартфонов и ракет.
  • Пошлины: США, в свою очередь, согласились снизить пошлины на ряд китайских товаров.

Однако вопрос Тайваня остается «горячей» точкой. Си Цзиньпин в недавнем разговоре с Дональдом Трампом подчеркнул, что возвращение острова под контроль КНР является «неотъемлемой частью послевоенного международного порядка».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
