Официальный Пекин объявил о введении санкций против 20 американских оборонных компаний и 10 топ-менеджеров. Это явилось ответом на недавнее одобрение Вашингтоном масштабного пакета вооружений для Тайваня на сумму $11 млрд, сообщает Bloomberg.
Китай ввел санкции против оборонных компаний США из-за поставок оружия Тайваню
Кто попал под ограничение
МИД Китая внесло в санкционный список такие гиганты, как:
- Northrop Grumman Systems Corp.;
- L3Harris Maritime Services;
- Подразделения Boeing в Сент-Луисе;
- Компанию Vantor (бывшая Maxar Intelligence).
Санкции подразумевают замораживание любых активов этих компаний на территории Китая и полный запрет на ведение бизнеса с китайскими структурами.
Среди подсанкционных лиц оказались влиятельные фигуры технообразования, в том числе основатель Anduril Industries Палмер Лакки и гендиректор Vantor Дэн Смут. Им запрещен въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао, а их активы в юрисдикции КНР подлежат блокированию.
Причина эскалации
Поводом для гнева Пекина стал один из самых больших в истории пакетов военной помощи Тайваню. Госдепартамент США одобрил поставки ракет, дронов и артиллерийских систем на сумму $11 млрд.
«Любые провокации, пересекающие „красную линию“ в вопросе Тайваня, получат решительный ответ. Каждый, кто имеет отношение к продаже оружия острова, поплатится за свои ошибочные действия», — заявили в МИД Китая.
Реальное влияние: символизм или угроза
Эксперты отмечают, что эти мероприятия носят преимущественно символический характер. Большинство компаний из списка и так почти не представлены на китайском рынке, а некоторые уже находились в «черных списках» КНР.
Контекст отношений США и Китая
Несмотря на санкционную риторику, обе страны пытаются стабилизировать отношения:
- Торговое перемирие: Вашингтон и Пекин договорились о годовой паузе в торговой войне.
- Жидкоземельные металлы Китай гарантировал США доступ к критически важному сырью для производства смартфонов и ракет.
- Пошлины: США, в свою очередь, согласились снизить пошлины на ряд китайских товаров.
Однако вопрос Тайваня остается «горячей» точкой. Си Цзиньпин в недавнем разговоре с Дональдом Трампом подчеркнул, что возвращение острова под контроль КНР является «неотъемлемой частью послевоенного международного порядка».
