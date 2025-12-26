Google позволит менять адрес почты без потери аккаунта

Google подготовил долгожданный подарок для пользователей, которые годами страдают от неудобных или смешных адресов электронной почты, созданных еще в школе. Компания начала тихое тестирование функции, которая позволит изменить адрес @gmail.com на новый, сохранив при этом все данные и доступ к сервисам. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на обновленные страницы поддержки.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как это будет работать

Согласно утечке информации, пользователи смогут заменить свой существующий логин на новый без необходимости создавать «чистый» аккаунт.

Без потери данных: все ваши письма, файлы на Google Drive, фотографии в Google Photos, контакты и история YouTube остаются на месте.

Ваша предыдущая почта не исчезает бесследно. Она автоматически превращается в псевдоним. Это означает, что письма, отправленные на старый e-mail, будут по-прежнему поступать в ваш почтовый ящик.

Вы сможете использовать старый адрес для входа в аккаунт Google так же, как и новый.

Раньше, чтобы избавиться от нежелательного никнейма, приходилось создавать полностью новую учетную запись и вручную переносить данные — сложный и рискованный процесс, который часто приводил к потере информации.

Есть нюанс

На данный момент обновленные инструкции появились только на страницах поддержки Google на языке хинди. В англоязычной (и украинской) версиях до сих пор указано, что адрес Gmail «обычно изменить нельзя».

Это свидетельствует о том, что развертывание функции может начаться с Индии или других рынков, прежде чем стать доступным глобально. Google пока не предоставил официальных комментариев относительно сроков запуска в других регионах.

Ограничения

Новая функция будет иметь определенные предохранители: