Google подготовил долгожданный подарок для пользователей, которые годами страдают от неудобных или смешных адресов электронной почты, созданных еще в школе. Компания начала тихое тестирование функции, которая позволит изменить адрес @gmail.com на новый, сохранив при этом все данные и доступ к сервисам. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на обновленные страницы поддержки.
Google позволит менять адрес почты без потери аккаунта
Как это будет работать
Согласно утечке информации, пользователи смогут заменить свой существующий логин на новый без необходимости создавать «чистый» аккаунт.
Без потери данных: все ваши письма, файлы на Google Drive, фотографии в Google Photos, контакты и история YouTube остаются на месте.
Ваша предыдущая почта не исчезает бесследно. Она автоматически превращается в псевдоним. Это означает, что письма, отправленные на старый e-mail, будут по-прежнему поступать в ваш почтовый ящик.
Вы сможете использовать старый адрес для входа в аккаунт Google так же, как и новый.
Раньше, чтобы избавиться от нежелательного никнейма, приходилось создавать полностью новую учетную запись и вручную переносить данные — сложный и рискованный процесс, который часто приводил к потере информации.
Есть нюанс
На данный момент обновленные инструкции появились только на страницах поддержки Google на языке хинди. В англоязычной (и украинской) версиях до сих пор указано, что адрес Gmail «обычно изменить нельзя».
Это свидетельствует о том, что развертывание функции может начаться с Индии или других рынков, прежде чем стать доступным глобально. Google пока не предоставил официальных комментариев относительно сроков запуска в других регионах.
Ограничения
Новая функция будет иметь определенные предохранители:
- Лимит времени: После изменения адреса вы не сможете изменить его снова в течение следующих 12 месяцев.
- Невозможность удаления: Вы не сможете удалить новый выбранный адрес.
- Возврат: Согласно переводу инструкции, пользователи смогут вернуться к старому адресу в любое время (но создать еще один новый — только через год).
