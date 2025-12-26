Бум искусственного интеллекта обогатил техномагнатов США на пол триллиона долларов в 2025 году

Ажиотаж вокруг технологий искусственного интеллекта (ИИ) стал настоящим «золотым дном» для лидеров Кремниевой долины. По итогам 2025 года, десять самых богатых основателей и гендиректоров технологических компаний США увеличили свое совокупное состояние на $550 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

По данным Bloomberg, к моменту закрытия торгов в канун Рождества их общий капитал достиг почти $2,5 трлн (против $1,9 трлн в начале года). Этот стремительный взлет произошел на фоне роста индекса S&P 500 более чем на 18%.

Триумфаторы года: Маск, Хуанг и основатели Google

Илон Маск уверенно удерживает первое место. Его состояние выросло почти на 50% и составляет $645 млрд. Ключевые факторы: рекордная выплата от Tesla на сумму $1 трлн и взлет отметки SpaceX до $800 млрд.

Дженсен Хуанг (Nvidia): Благодаря статусу Nvidia как крупнейшей компании мира (капитализация свыше $4 трлн), состояние ее основателя достигло $156 млрд. В течение года Хуанг удачно реализовал акции компании на сумму свыше $1 млрд.

Джефф Безос (Amazon) также продал в этом году акций на сумму $5,6 млрд, в то время как Майкл Делл лишился акций своей одноименной технологической компании на сумму свыше $2 млрд.

Ларри Пейдж и Сергей Брин (Google): Соучредители поискового гиганта стали одними из главных выгодополучателей года. Их состояние выросло на $270 млрд и $255 млрд соответственно благодаря успехам Google в разработке собственных ИИ-моделей и чипов.

Неоднозначные результаты: Цель и Oracle

Несмотря на общий оптимизм, последние месяцы года внесли коррективы из-за опасений по поводу «инвестиционного пузыря».

Марк Цукерберг опустился в рейтинге. Инвесторы обеспокоены колоссальными затратами компании на ИИ-инфраструктуру и высокими зарплатами исследователей.

Ларри Эллисон (Oracle) продемонстрировал стремительный взлет в сентябре после соглашения с OpenAI на $300 млрд, однако впоследствии акции компании упали на 40% из-за вопроса финансирования строительства новых дата-центров.

Благотворительность против капитализации

Единственным в списке, чье состояние уменьшилось, стал Билл Гейтс. Это связано не с рыночными неудачами, а с его стратегией: основатель Microsoft продолжает активно продавать акции компании по финансированию своих филантропических проектов.

Экспертное мнение

«Все это носит спекулятивный характер и прямо коррелирует с успехом ИИ. Остается большой вопрос, окупятся ли эти гигантские инвестиции, но инвесторы делают ставку именно на это», — отмечает Джейсон Фурман, профессор Гарварду.