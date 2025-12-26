Прогноз: рынок блокчейн-банкинга вырастет до $4,4 трлн

Банковская сфера стоит на пороге тектонических изменений. Согласно новым рыночным прогнозам, индустрия необанкинга готовится к взрывному росту: с $149 млрд в 2024 году до ошеломляющих $4,4 трлн в 2034 году. Главным драйвером этого скачка станут ончейн-необанки — финансовые учреждения нового поколения, работающие полностью на блокчейне. Об этом пишет Crypto.news.

Эволюция денег: от мобильного приложения до блокчейна

Традиционные необанки (такие как Revolut или monobank) начинались как удобные мобильные альтернативы старым банкам, но часто все еще зависели от устаревшей инфраструктуры партнеров и региональных платежных систем.

Ончейн-необанки меняют правила игры:

Полная автономия: Они проводят свои основные операции непосредственно в блокчейне, не полагаясь на банки-посредники.

Прозрачность: Все активы и транзакции фиксируются в открытом реестре.

Глобальность: Платежи проходят мгновенно по всему миру, 24/7, без выходных и привязки к банковским часам или географическим границам.

Прогноз роста

Аналитики прогнозируют не просто постепенное увеличение, а стремительное ускорение рынка:

2024 год: 149 млрд долларов.

2029 год: Преодоление отметки в $1 трлн.

2034 год: Достижение $4,4 трлн.

Такой рост объясняется переходом от физического масштабирования (открытие отделений) к программному. Ончейн-банки расширяются за счет обновления кода и смарт-контрактов, что позволяет им обслуживать миллионы клиентов без раздувания штата и бэк-офиса.