Китай вливает миллиарды в техностартапы, чтобы догнать США

Пекин официально объявил о запуске масштабной государственной программы поддержки технологических стартапов. Китай запустил национальный венчурный фонд и три крупных региональных фонда, общая цель которых — вырастить собственных технологических чемпионов и усилить позиции в торговой войне с США. Об этом сообщает Bloomberg, 26 декабря.

Миллиарды на «маленьких гигантов»

Финансовый масштаб инициативы впечатляет:

Национальный фонд: Получил 100 млрд юаней (около $14,3 млрд) от Министерства финансов. Деньги привлекли через выпуск сверхдлинных специальных гоcоблигаций.

Региональные фонды: Три структуры (покрывающие регионы Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельту реки Янцзы и район Большого залива) планируют нарастить капитал до более 50 млрд юаней каждая.

Стратегия: Терпеливый капитал

В отличие от классического венчура, который ищет быстрой прибыли, китайский госфонд будет работать как «терпеливый капитал». Он рассчитан на 20 лет: 10 лет активных инвестиций и еще 10 лет на выход из активов.

Ключевые параметры инвестиций:

Фокус на малом: Фонд ориентируется на компании с оценкой не более 500 млн юаней ($70 млн).

Ранние стадии: Не менее 70% средств пойдет на посевные инвестиции (seed) и стартапы на ранних этапах.

Лимит на сделку: максимальный чек для одной компании — 50 млн юаней.

Приоритетные отрасли

Правительство КНР четко обозначило сферы, в которых хочет видеть прорыв: