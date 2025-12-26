Пекин официально объявил о запуске масштабной государственной программы поддержки технологических стартапов. Китай запустил национальный венчурный фонд и три крупных региональных фонда, общая цель которых — вырастить собственных технологических чемпионов и усилить позиции в торговой войне с США. Об этом сообщает Bloomberg, 26 декабря.
Китай вливает миллиарды в техностартапы, чтобы догнать США
Миллиарды на «маленьких гигантов»
Финансовый масштаб инициативы впечатляет:
- Национальный фонд: Получил 100 млрд юаней (около $14,3 млрд) от Министерства финансов. Деньги привлекли через выпуск сверхдлинных специальных гоcоблигаций.
- Региональные фонды: Три структуры (покрывающие регионы Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельту реки Янцзы и район Большого залива) планируют нарастить капитал до более 50 млрд юаней каждая.
Стратегия: Терпеливый капитал
В отличие от классического венчура, который ищет быстрой прибыли, китайский госфонд будет работать как «терпеливый капитал». Он рассчитан на 20 лет: 10 лет активных инвестиций и еще 10 лет на выход из активов.
Ключевые параметры инвестиций:
- Фокус на малом: Фонд ориентируется на компании с оценкой не более 500 млн юаней ($70 млн).
- Ранние стадии: Не менее 70% средств пойдет на посевные инвестиции (seed) и стартапы на ранних этапах.
- Лимит на сделку: максимальный чек для одной компании — 50 млн юаней.
Приоритетные отрасли
Правительство КНР четко обозначило сферы, в которых хочет видеть прорыв:
- Интегральные схемы (микрочипы).
- Биомедицина.
- Квантовые технологии.
- Интерфейсы «мозг-компьютер».
- Аэрокосмическая отрасль.
