Капитализация ИИ-токенов обвалилась на 75%, Circle опровергла новость о токенизации золота: что нового
Чанпен Чжао призывает к войне с «отравлением адресов»: как трейдер потерял $50 млн из-за одного клик
Бывший гендиректор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао выступил с жесткой критикой существующих систем безопасности криптогаманцев. Поводом стала резонансная кража $50 млн у одного из пользователей из-за схемы отравления адресов (address poisoning). Чжао убежден: криптоиндустрия должна полностью искоренить этот вид мошенничества.
Инцидент произошел по классическому сценарию:
- Жертва отправила «тестовый» перевод на 50 USDT.
- Мошенник, заметив активность, мгновенно прислал на кошелек жертвы мизерную сумму с адреса, который визуально (первые и последние символы) почти идентичен настоящему.
- Трейдер просто скопировал последний адрес по истории транзакций для отправки основной суммы — $50 млн — и перевел деньги преступникам.
Чанпен Чжао предлагает два системных решения, которые должны внедрить разработчики кошельков.
Динамические «черные списки»: Кошельки должны в реальном времени маркировать и блокировать подозрительные адреса, на которые поступали жалобы. Пользователь должен получать мгновенное предупреждение при попытке взаимодействия с таким счетом (как это уже реализовано в Binance Wallet).
Фильтрация микротранзакций: Суть отравления заключается в рассылке мелких сумм. CZ предлагает автоматически скрывать или отфильтровывать в истории транзакций переводы с подозрительно малым объемом средств, чтобы они не сбивали пользователей с толку.
Пока эти меры не стали отраслевым стандартом, специалисты по безопасности напоминают: никогда не копируйте адрес истории транзакций. Всегда проверяйте каждый символ или используйте QR-коды и адресные книги.
Крах ИИ-хайпа: капитализация AI-токенов обвалилась на 75% за год
Сектор криптовалют, связанных с искусственным интеллектом, который в 2024 году являлся главным фаворитом инвесторов, переживает глубокий кризис. По данным ресурса CryptoPresales, с декабря 2024 года рыночная стоимость ИИ-токенов сократилась на рекордные $53 млрд.
Самым болезненным стал конец 2025 года: только за ноябрь и декабрь капитализация сегмента похудела еще на $14 млрд, фактически стерев результаты многолетнего роста.
Еще год назад, в декабре 2024-го, на волне мирового бума нейросетей капитализация ИИ-токенов достигла исторического пика в $69,9 млрд. Однако уже сейчас оценки аналитических сервисов значительно скромнее:
- CoinMarketCap оценивает рынок в $16,8 млрд (падение в 4 раза).
- CoinGecko дает более оптимистичную, но все равно неутешительную цифру — $25,4 млрд.
Основной удар пришелся на первую половину 2025 года, когда к апрелю сектор потерял 63% стоимости. Попытки стабилизации осенью оказались тщетными — четвертый квартал окончательно закрепил «медвежий» тренд.
Падение не обошло даже самые мощные проекты. 8 из 10 крупнейших ИИ-монет обесценились более чем на 70% от своих декабрьских максимумов.
Наибольшие потери среди топ-активов:
- Artificial Superintelligence Alliance (ASI): -84% (наихудший результат года);
- Render (RNDR) и The Graph (GRT): -82%;
- Virtuals Protocol (VIRTUAL): обвал на 73% после потрясающего взлета на 3500% в 2024 году.
Аналогичное крутое пике продемонстрировали такие известные проекты как NEAR Protocol, Injective, Filecoin и Internet Computer.
Аналитики связывают такой обвал с «выходом воздуха» из инвестиционного пузыря. После фазы чрезмерных ожиданий инвесторы перешли к фиксации прибыли, а многие проекты не смогли продемонстрировать реальных технологических результатов, оправдывающих их высокую стоимость.
Гонконг завершает формирование криптозаконодательства: новые правила для бирж и кастодианов
Финансовые регуляторы Гонконга (FSTB и SFC) успешно завершили консультации по внедрению новых лицензий для криптотрейдеров и кастодианов. Реформы, являющиеся частью стратегии ASPIRe, получили широкую поддержку рынка.
Ключевые нововведения:
- Для торговых платформ: Правила будут максимально приближены к регулированию традиционного рынка ценных бумаг.
- Для кастодианов: Основной акцент будет сделан на безопасности хранения частных ключей клиентов в рамках юрисдикции Гонконга.
- Консультанты и менеджеры: Начат дополнительный этап консультаций (продлится до 23 января 2026) по лицензированию криптоинвестиционных советников по принципу «одинаковая деятельность — одинаковые правила».
Законопроект планируют внести в Законодательный совет Гонконга в течение 2026 года. Новые нормы станут частью закона о борьбе с отмыванием денежных средств (AMLO).
Глава SFC Джулия Люн подчеркнула, что эти шаги позволят Гонконгу удерживать статус ведущего мирового криптохаба, обеспечивая баланс между инновациями и защитой инвесторов.
Фейковый запуск CircleMetals: компания Circle опровергла новости о токенизации золота
Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, заявила комментарии CoinDesk, что не запускала никаких платформ для токенизации драгоценных металлов. Сообщения о старте сервиса CircleMetals, появившихся в СМИ 24 декабря, оказались фейком.
Злоумышленники распространили через сервис пресс-релизов Chainwire профессионально сфальсифицированную новость, где использовали бренд Circle и вымышленные цитаты руководства компании.
Фейковое предложение Пользователям предлагали обменивать USDC на токены золота (GLDC) и серебра (SILC).
Ловушка: Для «свопа» и получения бонусных токенов CIRM необходимо было авторизировать свой криптокошелек на поддельном сайте.
После того, как представители Circle в комментарии CoinDesk опровергли причастность к проекту, фейковый пресс-релиз и публикации на новостных ресурсах были удалены.
Пока неизвестно, сколько пользователей успели подключить свои кошельки к мошенническому ресурсу, но эксперты расценивают этот инцидент как масштабную фишинговую атаку.
