українська
26 декабря 2025, 11:48

Капитализация ИИ-токенов обвалилась на 75%, Circle опровергла новость о токенизации золота: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧанпен Чжао призывает к войне с «отравлением адресов»: как трейдер потерял $50 млн из-за одного кликБывший гендиректор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао выступил с жесткой критикой существующих систем безопасности криптогаманцев.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Чанпен Чжао призывает к войне с «отравлением адресов»: как трейдер потерял $50 млн из-за одного клик

Бывший гендиректор криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао выступил с жесткой критикой существующих систем безопасности криптогаманцев. Поводом стала резонансная кража $50 млн у одного из пользователей из-за схемы отравления адресов (address poisoning). Чжао убежден: криптоиндустрия должна полностью искоренить этот вид мошенничества.

Инцидент произошел по классическому сценарию:

  • Жертва отправила «тестовый» перевод на 50 USDT.
  • Мошенник, заметив активность, мгновенно прислал на кошелек жертвы мизерную сумму с адреса, который визуально (первые и последние символы) почти идентичен настоящему.
  • Трейдер просто скопировал последний адрес по истории транзакций для отправки основной суммы — $50 млн — и перевел деньги преступникам.

Чанпен Чжао предлагает два системных решения, которые должны внедрить разработчики кошельков.

Динамические «черные списки»: Кошельки должны в реальном времени маркировать и блокировать подозрительные адреса, на которые поступали жалобы. Пользователь должен получать мгновенное предупреждение при попытке взаимодействия с таким счетом (как это уже реализовано в Binance Wallet).

Фильтрация микротранзакций: Суть отравления заключается в рассылке мелких сумм. CZ предлагает автоматически скрывать или отфильтровывать в истории транзакций переводы с подозрительно малым объемом средств, чтобы они не сбивали пользователей с толку.

Пока эти меры не стали отраслевым стандартом, специалисты по безопасности напоминают: никогда не копируйте адрес истории транзакций. Всегда проверяйте каждый символ или используйте QR-коды и адресные книги.

Крах ИИ-хайпа: капитализация AI-токенов обвалилась на 75% за год

Сектор криптовалют, связанных с искусственным интеллектом, который в 2024 году являлся главным фаворитом инвесторов, переживает глубокий кризис. По данным ресурса CryptoPresales, с декабря 2024 года рыночная стоимость ИИ-токенов сократилась на рекордные $53 млрд.

Самым болезненным стал конец 2025 года: только за ноябрь и декабрь капитализация сегмента похудела еще на $14 млрд, фактически стерев результаты многолетнего роста.

Еще год назад, в декабре 2024-го, на волне мирового бума нейросетей капитализация ИИ-токенов достигла исторического пика в $69,9 млрд. Однако уже сейчас оценки аналитических сервисов значительно скромнее:

  • CoinMarketCap оценивает рынок в $16,8 млрд (падение в 4 раза).
  • CoinGecko дает более оптимистичную, но все равно неутешительную цифру — $25,4 млрд.

Основной удар пришелся на первую половину 2025 года, когда к апрелю сектор потерял 63% стоимости. Попытки стабилизации осенью оказались тщетными — четвертый квартал окончательно закрепил «медвежий» тренд.

Падение не обошло даже самые мощные проекты. 8 из 10 крупнейших ИИ-монет обесценились более чем на 70% от своих декабрьских максимумов.

Наибольшие потери среди топ-активов:

  • Artificial Superintelligence Alliance (ASI): -84% (наихудший результат года);
  • Render (RNDR) и The Graph (GRT): -82%;
  • Virtuals Protocol (VIRTUAL): обвал на 73% после потрясающего взлета на 3500% в 2024 году.

Аналогичное крутое пике продемонстрировали такие известные проекты как NEAR Protocol, Injective, Filecoin и Internet Computer.

Аналитики связывают такой обвал с «выходом воздуха» из инвестиционного пузыря. После фазы чрезмерных ожиданий инвесторы перешли к фиксации прибыли, а многие проекты не смогли продемонстрировать реальных технологических результатов, оправдывающих их высокую стоимость.

Читайте также: Взлом Trust Wallet: хакеры похитили криптоактивы на $7 млн из-за уязвимости расширения

Гонконг завершает формирование криптозаконодательства: новые правила для бирж и кастодианов

Финансовые регуляторы Гонконга (FSTB и SFC) успешно завершили консультации по внедрению новых лицензий для криптотрейдеров и кастодианов. Реформы, являющиеся частью стратегии ASPIRe, получили широкую поддержку рынка.

Ключевые нововведения:

  • Для торговых платформ: Правила будут максимально приближены к регулированию традиционного рынка ценных бумаг.
  • Для кастодианов: Основной акцент будет сделан на безопасности хранения частных ключей клиентов в рамках юрисдикции Гонконга.
  • Консультанты и менеджеры: Начат дополнительный этап консультаций (продлится до 23 января 2026) по лицензированию криптоинвестиционных советников по принципу «одинаковая деятельность — одинаковые правила».

Законопроект планируют внести в Законодательный совет Гонконга в течение 2026 года. Новые нормы станут частью закона о борьбе с отмыванием денежных средств (AMLO).

Глава SFC Джулия Люн подчеркнула, что эти шаги позволят Гонконгу удерживать статус ведущего мирового криптохаба, обеспечивая баланс между инновациями и защитой инвесторов.

Фейковый запуск CircleMetals: компания Circle опровергла новости о токенизации золота

Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, заявила комментарии CoinDesk, что не запускала никаких платформ для токенизации драгоценных металлов. Сообщения о старте сервиса CircleMetals, появившихся в СМИ 24 декабря, оказались фейком.

Злоумышленники распространили через сервис пресс-релизов Chainwire профессионально сфальсифицированную новость, где использовали бренд Circle и вымышленные цитаты руководства компании.

Фейковое предложение Пользователям предлагали обменивать USDC на токены золота (GLDC) и серебра (SILC).

Ловушка: Для «свопа» и получения бонусных токенов CIRM необходимо было авторизировать свой криптокошелек на поддельном сайте.

После того, как представители Circle в комментарии CoinDesk опровергли причастность к проекту, фейковый пресс-релиз и публикации на новостных ресурсах были удалены.

Пока неизвестно, сколько пользователей успели подключить свои кошельки к мошенническому ресурсу, но эксперты расценивают этот инцидент как масштабную фишинговую атаку.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
