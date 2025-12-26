Multi от Минфин
26 декабря 2025, 11:25

Рекордные $785 млрд: Япония приняла бюджет на 2026 год, балансируя между стимулами и гигантским долгом

Кабинет министров премьер-министра Японии Санаэ Такаичи утвердил проект государственного бюджета на следующий финансовый год (начинается в апреле). Его объем достиг исторического максимума — 122,3 трлн иен (около $785 млрд). Об этом сообщает Reuters.

Кабинет министров премьер-министра Японии Санаэ Такаичи утвердил проект государственного бюджета на следующий финансовый год (начинается в апреле).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Деньги есть, но долги давят

Правительство пытается сохранить активную фискальную политику для стимулирования экономики, но при этом не отпугнуть инвесторов, которые обеспокоены слабой иеной и ростом доходности облигаций.

Ключевые показатели бюджета:

  • Общий объем: 122,3 трлн иен (рост по сравнению с 115,2 трлн иен в этом году).
  • Доходы: Ожидается рекордный сбор налогов — 83,7 трлн иен (+7,6%), что поможет покрыть часть расходов.
  • Новые долги: Выпуск новых облигаций вырастет незначительно — до 29,6 трлн иен.
  • Зависимость от долга: Соотношение новых займов к общим расходам упадет до 24,2% — это самый низкий показатель с 1998 года.

Эпоха дешевых денег закончилась

Главным вызовом для Японии становится обслуживание уже существующего колоссального долга, который вдвое превышает размер экономики страны (самый высокий показатель среди развитых стран).

Поскольку Банк Японии отказывается от политики ультранизких ставок, правительство заложило в бюджет процентную ставку на уровне 3,0% — это самый высокий показатель за последние 29 лет. Из-за этого расходы на обслуживание долга подскочат на 10,8% и составят 31,3 трлн иен — это четверть всего бюджета страны.

Новая стратегия Такаичи

Премьер-министр Санаэ Такаичи планирует изменить подход к фискальной дисциплине. Она намерена отказаться от жесткой привязки к ежегодному балансу первичного бюджета. Вместо этого предлагается установить более гибкие цели, рассчитанные на несколько лет, что позволит правительству более свободно расходовать средства на оборону и социальное обеспечение, не оглядываясь на краткосрочные дефициты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
