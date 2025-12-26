рф планирует майнить криптовалюту на ЗАЭС

Российский диктатор владимир путин сделал ряд резонансных заявлений о будущем оккупированной Запорожской атомной электростанции. Во время встречи с представителями бизнеса он утверждал, что москва и Вашингтон якобы обсуждают судьбу станции. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

Ключевые тезисы заявления

По словам главы Кремля, переговоры касаются следующих аспектов:

Совместное управление: путин заявил, что обсуждается вопрос совместного с США управления ядерным объектом, причем без участия Украины.

Майнинг криптовалют: российский диктатор утверждает, что американская сторона проявляет заинтересованность в организации майнинга на мощностях ЗАЭС.

Электроэнергия для Украины: В то же время, по словам путина, именно по инициативе США рассматривается вариант поставки произведенной на станции электроэнергии в Украину.

Также он упомянул о персонале станции, отметив, что украинские специалисты продолжают там работать, но уже получили российские паспорта.

Контекст

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, расположенная недалеко от города Энергодар. Российские войска оккупировали объект в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения. В настоящее время станция находится под фактическим контролем «Росатома», хотя де-юре принадлежит украинскому «Энергоатому».