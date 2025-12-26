Ни одного клуба Европы в топ-10: Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

Издание Forbes представило ежегодный список 50 самых ценных спортивных брендов мира. За последний год совокупная стоимость участников топ-50 взлетела на 22%, достигнув астрономической отметки в $353 млрд.

Американский футбол и баскетбол вне конкуренции

Главный тренд года — тотальное доминирование лиг НФЛ (американский футбол) и НБА (баскетбол). Благодаря рекордным контрактам со стриминговыми сервисами и росту стоимости прав на трансляции американские клубы стремительно дорожают.

Европейский футбол теряет позиции в элитном списке. Ни один европейский клуб не смог попасть даже в десятку лидеров. Даже мадридский «Реал», признанный самым дорогим футбольным клубом Европы ($6,75 млрд), занял лишь 20 место в общем рейтинге.

Самые дорогие спортивные команды

Топ-10 самых дорогих спортивных команд мира выглядит следующим образом: