26 декабря 2025, 10:01

Ни одного клуба Европы в топ-10: Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

Издание Forbes представило ежегодный список 50 самых ценных спортивных брендов мира. За последний год совокупная стоимость участников топ-50 взлетела на 22%, достигнув астрономической отметки в $353 млрд.

Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Американский футбол и баскетбол вне конкуренции

Главный тренд года — тотальное доминирование лиг НФЛ (американский футбол) и НБА (баскетбол). Благодаря рекордным контрактам со стриминговыми сервисами и росту стоимости прав на трансляции американские клубы стремительно дорожают.

Европейский футбол теряет позиции в элитном списке. Ни один европейский клуб не смог попасть даже в десятку лидеров. Даже мадридский «Реал», признанный самым дорогим футбольным клубом Европы ($6,75 млрд), занял лишь 20 место в общем рейтинге.

Самые дорогие спортивные команды

Топ-10 самых дорогих спортивных команд мира выглядит следующим образом:

Место Команда Вид спорта / Лига Стоимость
1 «Даллас Ковбойз» Ам. футбол (НФЛ) $13 млрд
2 «Голден Стейт Уорриорз» Баскетбол (НБА) $11 млрд
3 «Лос-Анджелес Ремс» Ам. футбол (НФЛ) $10,5 млрд
4 «Нью-Йорк Джайентс» Ам. футбол (НФЛ) $10,1 млрд
5 «Лос-Анджелес Лейкерс» Баскетбол (НБА) $10 млрд
6 «Нью-Йорк Никс» Баскетбол (НБА) $9,75 млрд
7 «Нью-Ингленд Петриотс» Ам. футбол (НФЛ) $9 млрд
8 «Сан-Франциско 49ерс» Ам. футбол (НФЛ) $8,6 млрд
9 «Филадельфия Иглз» Ам. футбол (НФЛ) $8,3 млрд
10 Чикаго Беарс / Нью-Йорк Янкиз НФЛ/Бейсбол $8,2 млрд
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Abramon
Abramon
26 декабря 2025, 10:49
#
Американці й з похорону жука шоу можуть зробити.
+
0
Anko
Anko
26 декабря 2025, 11:23
#
Десятилетия воспитания идеального телезрителя дают свои результаты.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
