Издание Forbes представило ежегодный список 50 самых ценных спортивных брендов мира. За последний год совокупная стоимость участников топ-50 взлетела на 22%, достигнув астрономической отметки в $353 млрд.
Ни одного клуба Европы в топ-10: Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира
Американский футбол и баскетбол вне конкуренции
Главный тренд года — тотальное доминирование лиг НФЛ (американский футбол) и НБА (баскетбол). Благодаря рекордным контрактам со стриминговыми сервисами и росту стоимости прав на трансляции американские клубы стремительно дорожают.
Европейский футбол теряет позиции в элитном списке. Ни один европейский клуб не смог попасть даже в десятку лидеров. Даже мадридский «Реал», признанный самым дорогим футбольным клубом Европы ($6,75 млрд), занял лишь 20 место в общем рейтинге.
Самые дорогие спортивные команды
Топ-10 самых дорогих спортивных команд мира выглядит следующим образом:
|Место
|Команда
|Вид спорта / Лига
|Стоимость
|1
|«Даллас Ковбойз»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$13 млрд
|2
|«Голден Стейт Уорриорз»
|Баскетбол (НБА)
|$11 млрд
|3
|«Лос-Анджелес Ремс»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$10,5 млрд
|4
|«Нью-Йорк Джайентс»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$10,1 млрд
|5
|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|Баскетбол (НБА)
|$10 млрд
|6
|«Нью-Йорк Никс»
|Баскетбол (НБА)
|$9,75 млрд
|7
|«Нью-Ингленд Петриотс»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$9 млрд
|8
|«Сан-Франциско 49ерс»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$8,6 млрд
|9
|«Филадельфия Иглз»
|Ам. футбол (НФЛ)
|$8,3 млрд
|10
|Чикаго Беарс / Нью-Йорк Янкиз
|НФЛ/Бейсбол
|$8,2 млрд
